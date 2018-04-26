В Прикамье выбраны подрядчики для строительства еще пяти домов ЖК «Любимов» в Березниках

12:56 | 28.04.2018

АО «Корпорация развития Пермского края» подвело итоги двух конкурсов по определению подрядчиков на строительство пяти домов второй очереди ЖК «Любимов», который возводится для переселения жителей Березников из зоны техногенной аварии.



Согласно документам, победителем запроса предложений на право заключения договора на строительство трех многоквартирных 17-этажных домов квартала № 6 стало ООО «ПСК «БОР». Право на заключение договора на строительство еще двух 17-этажных домов в квартале № 6 получило ООО «АЛЕКС».



По утвержденному графику строительство этих домов должно завершиться в III квартале 2019 года. В пять домов с общей площадью 41,5 тыс. кв. м получат возможность переехать порядка 850 семей.



Ранее глава Прикамья Максим Решетников обращал внимание на то, что число людей, нуждающихся в переселении из зоны техногенной аварии, продолжает расти. «В этом году Ростехнадзор дополнительно включил в зону вероятных разрушений еще 8 многоквартирных домов. Это 20 тысяч квадратных метров, 580 семей, почти 1400 человек», — отмечал губернатор.



Сейчас на правобережье Березников продолжается заселение 10 многоквартирных домов, в новые квартиры переехали более 1100 семей. Подрядчики продолжают достройку 2 домов первой очереди и возведение 8 домов второй очереди ЖК «Любимов». Предполагается, что к 2020 году в ЖК «Любимов» будут построены дома на 5500 новых квартир, куда переедут более 10 000 человек.



Напомним, на территории ЖК «Любимов» этом году предполагается завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и пожарного депо. Ведется реконструкция детской больницы.



Отметим, ООО «ПСК «БОР» (г. Красногорск) основано в 2013 году. Оказывает услуги в области строительства зданий, объектов промышленного и гражданского назначения. По договорам подряда компания возводит два дома в ЖК «Лайково» (12-й км по Рублево-Успенскому шоссе Одинцовского района Московской области) общей площадью 33,69 тыс. кв. м на 426 квартир.



ООО «АЛЕКС» (г. Воронеж) основано в 2008 году. Компания осуществляет весь перечень работ по строительству, ремонту и благоустройству жилых домов и квартир, офисных и производственных помещений. Клиентами компании являются крупные государственные и коммерческие организации. На текущий момент введено в эксплуатацию уже более 10 объектов (жилых домов) капитального строительства общей площадью более 35 тыс. кв. м на территории Воронежской области.