Пермь: новости дня
12:44 | 28.04.2018
Концепция развития пермской эспланады размещена на портале «Управляем вместе»
Как отмечают специалисты министерства информационного развития и связи Пермского края, проект получил подробную визуализацию. Она представлена в эскизах, презентациях и видеоролике. Предполагается, что начавшиеся работы по преобразованию 68-го квартала завершатся к июню 2019 года.
Напомним, благоустройство 68-го квартала Перми (часть эспланады, ограниченная улицами Петропавловской, Ленина, Попова и зданием Законодательного собрания) является элементом общей концепции благоустройства всей пермской эспланады, которая затронет и прилегающие территории: площадь перед библиотекой им. А.М. Горького и участок, где раньше располагалась кондитерская фабрика. Преобразованное общественное пространство краевой столицы должно стать подарком жителям Перми на ее 300-летие.
Концепция благоустройства предусматривает круглогодичное использование общественных пространств для разнообразного досуга жителей города. Так, в зимнее время планируется, что основные пешеходные пути остаются доступными, но в то же время часть променада становится местом для различных вариантов «зимнего» досуга. Традиционно здесь будет размещаться и ледовый городок. В летнее время пространство эспланады также будет активно использоваться, в частности, для этого в квартале № 68 предусмотрена возможность для проведения массовых мероприятий, новый фонтан, который сейчас строится, прогулочные зоны, смотровая площадка и многое другое.
В представленном варианте преобразования в существующий склон Слудской горки предлагается встроить амфитеатр и смотровые площадки. Кроме того, для создания полноценного образа центральной общественной площадки города предполагается обновление фасадов прилегающих зданий, как административных, так и жилых.
Напомним, на этой неделе состоялось заседание Градостроительного совета при главе города Перми, на котором обсуждалась концепция развития эспланады. Члены градсовета единогласно поддержали представленную концепцию.
Накануне в Пермском государственном аграрно-технологическом университете состоялся круглый стол по вопросам благоустройства эспланады в части ландшафтного дизайна. Представители экспертного сообщества дали свои рекомендации по использованию растительных культур при озеленении эспланады.
Также проект 26 апреля был представлен на заседании краевого правительства.
© «Вечерние Ведомости»
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