Концепция развития пермской эспланады размещена на портале «Управляем вместе»

12:44 | 28.04.2018

На интерактивном портале «Управляем вместе» жители Пермского края могут ознакомиться с проектом благоустройства городской эспланады (квартал 68 города Перми). Концепция опубликована в разделе «Знаковые объекты» (permkrai.ru/program/object/?id=549636&tab=description).



Как отмечают специалисты министерства информационного развития и связи Пермского края, проект получил подробную визуализацию. Она представлена в эскизах, презентациях и видеоролике. Предполагается, что начавшиеся работы по преобразованию 68-го квартала завершатся к июню 2019 года.



Напомним, благоустройство 68-го квартала Перми (часть эспланады, ограниченная улицами Петропавловской, Ленина, Попова и зданием Законодательного собрания) является элементом общей концепции благоустройства всей пермской эспланады, которая затронет и прилегающие территории: площадь перед библиотекой им. А.М. Горького и участок, где раньше располагалась кондитерская фабрика. Преобразованное общественное пространство краевой столицы должно стать подарком жителям Перми на ее 300-летие.



Концепция благоустройства предусматривает круглогодичное использование общественных пространств для разнообразного досуга жителей города. Так, в зимнее время планируется, что основные пешеходные пути остаются доступными, но в то же время часть променада становится местом для различных вариантов «зимнего» досуга. Традиционно здесь будет размещаться и ледовый городок. В летнее время пространство эспланады также будет активно использоваться, в частности, для этого в квартале № 68 предусмотрена возможность для проведения массовых мероприятий, новый фонтан, который сейчас строится, прогулочные зоны, смотровая площадка и многое другое.



В представленном варианте преобразования в существующий склон Слудской горки предлагается встроить амфитеатр и смотровые площадки. Кроме того, для создания полноценного образа центральной общественной площадки города предполагается обновление фасадов прилегающих зданий, как административных, так и жилых.



Напомним, на этой неделе состоялось заседание Градостроительного совета при главе города Перми, на котором обсуждалась концепция развития эспланады. Члены градсовета единогласно поддержали представленную концепцию.



Накануне в Пермском государственном аграрно-технологическом университете состоялся круглый стол по вопросам благоустройства эспланады в части ландшафтного дизайна. Представители экспертного сообщества дали свои рекомендации по использованию растительных культур при озеленении эспланады.



Также проект 26 апреля был представлен на заседании краевого правительства.