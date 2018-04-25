В Прикамье приостановлена работа пожароопасного бара

16:06 | 27.04.2018

В Краснокамске не прошел проверку бар «Фортуна», рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры и МЧС, выявила в баре «Фортуна» нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей. Так, помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. Эвакуационные выходы захламлены – здесь хранится хозяйственное оборудование.



Исполнительные документы, выданные Краснокамским городским судом, подлежат немедленному исполнению. Поэтому судебные приставы сразу выехали в пер. Пальтинский, 8. Посетителям и персоналу пришлось покинуть заведение. Все помещения бара «Фортуна» опечатали.



Это обеспечительная мера, то есть деятельность бара будет приостановлена до принятия судом окончательного решения. Судебные приставы будут регулярно проверять сохранность наложенных пломб.