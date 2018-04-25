Судебные приставы арестовали иномарку жительницы Перми за долги за отопление и горячую воду

14:53 | 27.04.2018

В отношении злостных неплательщиков применяются все предусмотренные меры, вплоть до запрета на регистрацию недвижимости и выезд за границу.



Энергетики Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» активизировали борьбу с должниками — физическими лицами. В отношении злостных неплательщиков применяются все меры, предусмотренные законом: от подачи судебных исков до ареста имущества и передачи его на реализацию с торгов. Последнее наиболее актуально в отношении автомобильного транспорта, так как лишиться личного средства передвижения для должников оказывается крайне действенной мерой.



Всего на основании судебных приказов только за последние несколько месяцев в Перми было арестовано 12 автомобилей. Общая сумма долгов их владельцев превысила 1,11 млн рублей. Один из показательных примеров: в апреле в ходе рейда службы судебных приставов по Индустриальному району Перми был произведен арест автомобиля Mazda 6, который принадлежит жительнице города, накопившей задолженность за тепло и горячую воду в размере 118 тысяч рублей. Личный транспорт должницы был эвакуирован на стоянку хранения арестованного имущества до полного погашения долгов. Кроме того, автовладелица должна теперь оплатить еще и расходы на его транспортировку и хранение.



Еще одна эффективная мера воздействия — наложение на должника запрета на проведение регистрационных действий с недвижимостью. Напомним, на основании ст. 80 Федерального закона 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» при получении положительного ответа от Росреестра о наличии у гражданина недвижимого имущества судебные приставы-исполнители выносят постановление о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом должника. Таким образом, при задолженности от 3 тыс. рублей неплательщик не сможет продать квартиру или переуступить право собственности. В случае, если долг превышает 30 тыс. рублей, к этому добавляется запрет на выезд за пределы РФ. Сейчас такие санкции введены в отношении 1200 должников в Прикамье.



Энергетики рекомендуют не доводить до крайних мер, подчеркивает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков: «Если задолженность все же по каким-либо причинам сформировалась, накануне сезона отпусков ресурсоснабжающая компания идет навстречу своим клиентам и предлагает рассчитаться с долгами на выгодных условиях в рамках акции «Весна — тают пени!». В течение апреля — мая должники могут погасить долги без начисленных пеней и существенно сэкономить. Например, владелица арестованной Mazda 6 уплатила все долги и допрасходы и сэкономила на пенях 25 тысяч рублей. Призываю всех должников не портить себе отпуск за рубежом и не отменять новоселье, а рассчитаться по долгам за отопление и горячую воду».



Узнать о своем долге и выполнить обязательства по оплате теплоресурсов можно в своих расчетно-кассовых центрах и Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 67. Уточнить контакты можно в call-центре по тел.: 8-800-700-18-46.