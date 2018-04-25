Пермь: новости дня
14:20 | 27.04.2018
В Пермском крае сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса
Автобус «Сетра» ехал из Перми в Александровск. Возникла неисправность, и машина стала съезжать с дороги. Водитель сумел стабилизировать движение и остановил автобус на обочине, ехать дальше было нельзя.
Из автобуса вышли двадцать испуганных пассажиров, среди которых были дети. Стражи порядка сразу подъехали к участникам происшествия и убедились, что никто не пострадал.
Ситуация осложнялась тем, что на этом участке дороги отсутствует телефонная связь, а многим пассажирам нужно было попасть в пункт назначения без опозданий, и они не могли ждать следующего автобуса. Инспекторы ДПС решили останавливать попутные машины и отправлять пассажиров до места их следования. Надо сказать, что водители с пониманием отнеслись к ситуации. Пассажиры искренне благодарили полицейских.
Сотрудники ГИБДД оказали необходимую помощь водителю автобуса и продолжили несение службы.
© «Вечерние Ведомости»
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