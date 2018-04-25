В Пермском крае сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса

14:20 | 27.04.2018

На трассе Кунгур — Соликамск экипаж ДПС межмуниципального отдела МВД «Чусовской» в составе лейтенанта полиции Андрея Саламатова и младшего лейтенанта полиции Артема Старкова помог пассажирам междугороднего автобуса, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.



Автобус «Сетра» ехал из Перми в Александровск. Возникла неисправность, и машина стала съезжать с дороги. Водитель сумел стабилизировать движение и остановил автобус на обочине, ехать дальше было нельзя.



Из автобуса вышли двадцать испуганных пассажиров, среди которых были дети. Стражи порядка сразу подъехали к участникам происшествия и убедились, что никто не пострадал.



Ситуация осложнялась тем, что на этом участке дороги отсутствует телефонная связь, а многим пассажирам нужно было попасть в пункт назначения без опозданий, и они не могли ждать следующего автобуса. Инспекторы ДПС решили останавливать попутные машины и отправлять пассажиров до места их следования. Надо сказать, что водители с пониманием отнеслись к ситуации. Пассажиры искренне благодарили полицейских.



Сотрудники ГИБДД оказали необходимую помощь водителю автобуса и продолжили несение службы.