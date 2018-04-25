Губернатор представил профсоюзам ключевые проекты развития Прикамья

13:08 | 27.04.2018

В четверг, 26 апреля, состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с председателями первичных профсоюзных организаций региона. Глава Прикамья озвучил основные задачи социально-экономического развития Пермского края и представил ключевые региональные проекты.



Губернатор также обозначил основные социально-экономические итоги 2017 года. «По итогам прошлого года индекс промышленного производства вырос на 4,4%. Рост показывают разные отрасли промышленности. Везде собственники и коллективы предприятий вносят коррективы в работу, «нащупали» пути развития компаний и уже уверенно по ним идут, — отметил Максим Решетников. — Кроме того, выросли доходы края со стороны предприятий малого и среднего бизнеса – на 13%, такого роста нет ни в одном из направлений». По словами губернатора, это произошло за счет легализации бизнеса в крае и того, что бизнес в крае нашел свои ниши.



Приоритетом для краевых властей по-прежнему является развитие социальных направлений: ведется строительство в сфере образования и здравоохранения. Продолжится работа по транспортной доступности, строительству и ремонту дорог. Кроме того, большая работа продолжится по благоустройству. Началось преобразование пермской эспланады – одного из проектов, реализуемых к 300-летию Перми.



Глава Прикамья кратко описал концепцию развития эспланады. В первую очередь, преобразования коснутся 68 квартала города Перми, но в целом проект затрагивает все три квартала эспланады и прилегающие территории, в том числе территорию бывшей кондитерской фабрики и площадку у библиотеки им. А.М. Горького. «Проект преобразования пермской эспланады – часть подготовки к 300-летию Перми. Общую концепцию мы представим в мае», — сказал губернатор.



Председатель Пермского краевого совета профсоюзов Сергей Булдашов отметил, что проекты благоустройства - это то, что объединяет всех жителей Перми. «С одной стороны мы понимаем, что все мы трудимся на общее благо, с другой стороны – у каждой отрасли есть свои важные вопросы, которые, если не решить вовремя, скажутся на всем городе», — прокомментировал итоги встречи с губернатором Сергей Булдашов.



В частности, председатель Пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Галайда выступила с предложениями рассмотреть возможность увеличения норматива финансирования образовательных учреждений. По ее словам, это позволит учреждениям науки пересмотреть внутреннее распределение средств и собственными силами повысить заработную плату преподавательскому составу.