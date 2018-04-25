С 10 мая в Перми будет ограничено движение по Камскому мосту

13:00 | 27.04.2018

С 10 мая до 8 июня на двух полосах в направлении «из города» на участке от ул. Окулова до середины моста будет ограничено движение транспорта в связи с ремонтом.



На ремонтируемом участке выставят соответствующие дорожные знаки. Здесь планируется заменить асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляцию.



Движение будет восстановлено на период с 8 по 12 июня. Затем с 13 июня будет закрыт следующий участок моста.