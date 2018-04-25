Помощник президента отметил важность обсуждения концепции преобразования эспланады с жителями Перми

12:37 | 27.04.2018

В четверг, 26 апреля, помощник президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов провел встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.



Совместно с губернатором помощник президента осмотрел набережную, речной вокзал Пермь I, площадку завода «Ремпутьмаш» и эспланаду. На встрече также присутствовали врио главного федерального инспектора Пермского края Сергей Половников, глава города Перми Дмитрий Самойлов и заместитель председателя правительства - министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров.



Глава Прикамья представил реализуемые в крае инвестиционные проекты и обозначил свое видение развития комфортной среды в городе Перми и Пермском крае. В частности, губернатор Максим Решетников отметил, что «у жителей Перми уже десятки лет существует запрос на преображение эспланады. Необходимо приспособить Пермь к вызовам времени и сделать ее привлекательной для отдыха людей. Эспланада – сердце Перми, она должна стать центром притяжения людей». Также он добавил, что все представленные проекты реновации ведутся в тесной связке с органами местного самоуправления, обсуждаются с профессиональными сообществами и жителями. Губернатор привел опыт региона в получении обратной связи от жителей – голосования на портале «Управляем вместе», в которых за год приняло участие более 20 тысяч человек.



Николай Цуканов отметил, что все действия должны быть направлены на улучшение качества жизни людей и обязательно должны быть согласованы с ними.



Кроме того, стороны обсудили вопросы полномочий органов местного самоуправления и территориального общественного самоуправления Пермского края, вопросы межбюджетных отношений и кадрового обеспечения муниципальных образований региона. Обсуждение вопросов продолжится сегодня на съезде Совета муниципальных образований. А опыт Пермского края будет учтен при подготовке к Совету при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.