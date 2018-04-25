В Перми пройдут подряд три баскетбольных матча

12:32 | 27.04.2018

За десять дней «Парма» проведет сразу три значимых матча, сообщают в клубе. В воскресенье, 29 апреля, пермских баскетболистов ждет важнейшая игра с саратовским «Автодором» за выход в плей-офф.



Затем 4 мая «Парма» примет одну из лучших команд Европы — московских армейцев. А 8 мая пермяков ждет встреча с казанским «УНИКСом».



Отметим, в сезоне Единой лиги ВТБ — 2017/2018 «Парма» и «Автодор» встречались 13 января в Саратове. Игра была равной, пермяки в итоге оказались сильнее и увезли победу со счетом 87:82. Сейчас «Парма» на восьмом месте турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, а «Автодор» на шестом.



Александр Винник, центровой «Пармы», приглашает болельщиков поддержать команду в матче с «Автодором»:



— Эта игра принципиально важна для нас, ведь мы продолжаем бороться за попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ. Наши соперники наслышаны о безумной поддержке с трибун. Сейчас она нам очень нужна. Давайте соберемся вместе в воскресенье и покажем, на что мы способны.



Матч состоится в УДС «Молот» 29 апреля, начало в 17:15.