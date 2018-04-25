«Уралкалий» поддержал II краевую выставку научно-технического творчества молодежи «Берполитех-2018»

10:38 | 27.04.2018

В Березниковском политехническом техникуме состоялся финальный тур краевой выставки научно-технического творчества молодежи Пермского края. На выставке представлены действующие макеты и модели, робототехнические и электротехнические системы, наглядные пособия, подготовленные студентами учреждений профессионального образования Перми, Березников, Соликамска, Чусового, Кизела и других городов Прикамья.



В число лучших работ вошли макет горного комбайна и ленточный конвейер, созданные студентами Березниковского политехнического техникума.

По итогам конкурса «Уралкалий» поощрил авторов лучших работ памятными сувенирами.



Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:

— «Уралкалий» традиционно является партнером Березниковского политехнического техникума. Мы заинтересованы в привлечении в компанию молодежи, для этого в «Уралкалии» созданы все условия для карьерного и профессионального роста. Выпускникам высших и профессиональных учебных заведений и всем своим сотрудникам «Уралкалий» предлагает конкурентные заработную плату и социальный пакет.



С 2015 года на поддержку ПНИПУ, БФ ПНИПУ, Березниковского политехнического техникума и Соликамского горно-химического техникума «Уралкалий» направил свыше 53 млн рублей.



Компания поощряет сертификатами на именные стипендии лучших студентов профильных вузов и ссузов. С 2010 года в «Уралкалии» ведется целевой набор выпускников школ на обучение за счет компании наиболее востребованным специальностям в ведущих вузах страны.



Только в 2017 году производственную практику в «Уралкалии» прошли 866 студентов.



За последние три года в компанию трудоустроен 591 выпускник вузов и ссузов Пермского края.