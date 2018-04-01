Пермь: новости дня
18:34 | 26.04.2018
Пермский край готов к майским праздникам
Глава Прикамья Максим Решетников обозначил, что праздничные программы на все возрастные аудитории уже готовы, и призвал жителей не сидеть дома, а принимать в них активное участие.
«В крае уже сформировались свои традиции майских праздников: так, 1 мая, помимо традиционной демонстрации, пройдет 89 эстафета на призы газеты «Звезда». Сегодня, кстати, последний день регистрации, успевайте. 9 мая запланировано торжественное прохождение войск пермского гарнизона, праздничный салют, всероссийская акция «Вальс победы» и, конечно, «Бессмертный полк», – отметил губернатор. – В этом году праздничные мероприятия пройдут и в мультимедийном парке «Россия – моя история». 9 мая на музейных площадках будет много мероприятий, выставка фотографий военных лет, будут показаны фильмы советских лет, звучать песни».
По словам заместителя председателя правительства Ирины Ивенских, в организации и подготовке мероприятий, посвященных майским праздникам, примет участие более 580 тысяч человек.
1 мая в традиционной эстафете на призы газеты «Звезда» примут участие более 100 команд и более 1400 участников. Будут работать интерактивные площадки и развлекательная программа. В связи с праздничными мероприятиями в центре Перми 1 мая будет закрыто движение транспорта.
Муниципальные районы края также примут активное участие в праздничных мероприятиях. В районах состоятся первомайские демонстрации, шествия трудовых коллективов, праздничные концерты, выставки-ярмарки мастеров декоративно-прикладного творчества, спортивные соревнования и эстафеты, конкурсы детской художественной самодеятельности, выставки детских рисунков, игровые программы для детей.
Одновременно весь край готовится к празднованию Дня Победы. В Перми, например, основные объекты оформления, – это стела «Звезда», флаговые конструкции «Салют», флаги России, Пермского края и города Перми на фасадах зданий центральных улиц города. На здании «Пермгражданпроект» (Октябрьская площадь) будет размещен брандмауэр.
Праздничное оформление города ко Дню Победы будет завершено к 1 мая.
«Конечно, мы приглашаем на торжественное празднование Дня Победы ветеранов. Традиционно, за каждым районом закреплен отдельный администратор. На мероприятие будет приглашено 500 ветеранов, каждый с сопровождающим. Будет организовано 1000 посадочных мест», – отметила Ирина Ивенских. В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона будет задействовано более 2,3 тысячи человек и 26 единиц техники.
В течение всего дня 9 мая будут работать интерактивные площадки, разделенные по темам: «Фронт» и «Тыл». На «Фронте» будут работать экспозиция фронтового быта, фронтовой кинотеатр, фотоателье и мастерские. На площадке «Тыл» будут работать эвакогоспиталь, заводы, звучать песни Победы, организованы тематические фотозоны и площадка служебного собаководства.
Традиционно будет организована работа двух точек полевой кухни, в каждой из которой предусмотрена раздача солдатской каши и чая.
В большом праздничном концерте, который состоится на площади у Пермского академического Театра-Театра, примут участие творческие коллективы города и края, которые представят тематические эстрадные номера, посвященные годовщине Великой Победы. Хедлайнером праздничной программы станет заслуженная артистка России Лариса Долина.
Основные торжественные мероприятия 9 мая 2018 года завершатся фейерверком на месте бывших красных казарм (ул. Чернышевского, 2.). По словам Ирины Ивенских, фейерверк особенно хорошо можно будет увидеть на площадках около Гарнизонного дома офицеров, ДК Солдатова и на площади Карла Маркса.
Социально значимые, памятно-мемориальные и праздничные мероприятия в дни празднования 73 годовщины Победы будут организованы и проведены во всех муниципальных образованиях края. Ключевой идеей будет отмечен вклад каждой территории края в Победу над фашизмом. Также все муниципальные районы края примут участие в таких акциях, как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша».
Кроме того, к 9 мая во всех образовательных учреждениях края проведут Уроки Победы, все школы края проведут встречи учащихся с ветеранами.
© «Вечерние Ведомости»
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