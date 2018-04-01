Пермь: новости дня
18:28 | 26.04.2018
Государственный долг Пермского края за 2017 год сократился на 15%
О сокращении долговой нагрузки сообщила министр финансов края Елена Чугарина на заседании общественного совета: «Начиная с 2011 года, долг Пермского края ежегодно увеличивался. В предыдущем году нам удалось не только остановить этот рост, но и частично сократить объем привлеченных кредитов».
По словам министра, доходы бюджета в 2017 году составили 104,3 млрд рублей. Собственные доходы выросли по сравнению с 2016 годом на 10%, или на 9,7 млрд рублей. Причем росли практически все основные виды доходов, в частности, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций.
Расходная часть бюджета также увеличилась. Рост текущих расходов объясняется в первую очередь исполнением «майских» указов президента. Кроме того, в 2017 году в Прикамье была проиндексирована на уровень инфляции зарплата работников бюджетных учреждений, не подпадающих под действие указов.
В два раза по сравнению с 2016 годом выросли инвестиционные расходы. Здесь основной прирост сложился в дорожной отрасли. Впервые за многие годы значительные средства были направлены не только на краевые, но и на муниципальные дороги.
Однако темпы роста расходов в 2017 году были ниже, чем темпы роста доходов, что повысило устойчивость бюджета. При запланированном дефиците фактически бюджет был исполнен с профицитом, то есть доходы, полученные в течение года, превысили расходы, что позволило сократить объем государственного долга.
Долговая нагрузка Пермского края оценивается Министерством финансов РФ как экономически безопасная.
© «Вечерние Ведомости»
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