Опубликован рейтинг управляющих компаний Пермского края по итогам 1 квартала 2018 года

18:23 | 26.04.2018

Региональная инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) подготовила второй рейтинг управляющих компаний Пермского края – по итогам работы управляющих организаций в 1 квартале текущего года. Сейчас в нем находятся 375 управляющих компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управления домами на основании лицензии.



Согласно рейтингу, лидерами стали МУП ЖКХ «Гарант» (ЗАТО Звездный) и ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» (Пермь), аутсайдерами признано ООО «УК «Моторостроитель» (ООО «УК «Тихий Компрос») Пермь. С полными данными рейтинга можно ознакомиться на сайте «Управляем вместе» (permkrai.ru/program/results/?tab=rating_uk).

Целями рейтинга являются информирование жителей о качестве работы управляющих компаний, стимулирование самих УК к улучшению деятельности по управлению многоквартирными домами и повышение конкуренции между организациями.



«Рейтинг управляющих компаний – это важный инструмент для жителей, объективная оценка работы организаций, которые управляют многоквартирными домами. Важной частью в составлении рейтинга являются жалобы и отзывы жителей и своевременность их устранения. Ведомство будет совершенствовать эти механизмы», – пояснил и.о. заместителя председателя правительства Пермского края – руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальев.



При составлении рейтинга учитывается несколько основных критериев: количество проверок УК, проведенных на основании жалоб граждан; количество предписаний, выданных в адрес УК инспекцией; наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и ряд других критериев.



На сайте ИГЖН рейтинг прописан детальнее с разделением компаний по площадям многоквартирных домов, которыми они управляют.



Напомним, первый рейтинг управляющих компаний Пермского края был опубликован по результатам работы в 2017 году.