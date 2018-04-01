Антитеррористическая комиссия Прикамья обсудила вопросы обеспечения правопорядка в предстоящие праздники

18:13 | 26.04.2018

Сегодня, 26 апреля, состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пермском крае под председательством губернатора региона Максима Решетникова.



На совещании был поднят вопрос обеспечения в Прикамье безопасности во время майских праздников и Дня города Перми, Дня России. Губернатор подчеркнул, что важно обеспечить правопорядок и общественную безопасность не только на протяжении всех праздничных, но и предпраздничных дней.



В своем докладе заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Пермскому краю Акиф Гусейнов отметил, что 1 мая в 35 населенных пунктах региона запланировано проведение 60 массовых мероприятий, участие в них примут более 206 тысяч человек. Для обеспечения охраны общественного порядка будут задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных структур, а также народные дружинники, представители казачества. Всего 3057 сотрудников силовых ведомств. «9 мая в крае планируется проведение 270 массовых мероприятий, участие в них примет 276 тысяч человек, наиболее крупные мероприятия запланированы в краевом центре, Соликамске, Березниках, Чернушке, Кунгуре, Осе и Краснокамске. Обеспечивать правопорядок будут сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных структур, народные дружинники, представители казачества. В целом, задействовано будет 4797 сотрудников силовых ведомств», — доложил замначальника полиции. Также Акиф Гусейнов обратил внимание на организацию работы по предотвращению актов вандализма в отношении памятников воинской славы. В Прикамье 358 таких объектов, все они будут обеспечены охраной.



12 июня наиболее массовые мероприятия пройдут в Перми, где состоится празднование 295-летия города. По словам представителя силового ведомства, для обеспечения безопасности совместно с органами местного самоуправления силовые структуры ведут совместную подготовку.



И.о. министра культуры Пермского края Вячеслав Торчинский доложил, что все объекты культуры прошли проверки безопасности. Для обеспечения правопорядка на мероприятиях будут работать не только сотрудники силовых структур, но и волонтеры, а также работники частных охранных предприятий. «Регулировать шествие «Бессмертного полка» помогут волонтеры. В этом году расширена площадка для сбора участников «Бессмертного полка», — пояснил министр. Напомним, всего для обеспечения безопасности на праздничных мероприятиях планируется задействовать более 4 тысяч человек и 175 единиц техники.