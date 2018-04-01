Антон Удальев отчитался заместителю Михаила Бабича о проекте газификации окраины Перми

18:04 | 26.04.2018

34-летняя жительница деревни Субботино, расположенной в Индустриальном районе Перми, обратилась от имени односельчан в приемную главы государства с вопросами о газификации деревни и транспортном обслуживании населения. По информации заявителя, данный вопрос не решается в течение 18 лет.



Обращение пермячки было рассмотрено в Нижнем Новгороде заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олегом Машковцевым в ходе приема граждан 24 апреля.



По вопросу, поступившему из Перми, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пермского края – руководитель региональной службы по тарифам Антон Удальев сообщил заместителю полпреда Михаила Бабича, что по предложению администрации города Перми принято решение о включении работ по газоснабжению деревни Субботино в проект соглашения с АО «Газпром газораспределение Пермь», обсуждение и подписание которого запланировано до конца июня 2018 года. В этот же срок администрацией Перми планируется решить вопрос транспортного обслуживания населения деревни Субботино.



Также было рассмотрено обращение из Республики Марий Эл с просьбой оказать содействие в ремонте моста через реку Толмань на автомобильной дороге Новый Торъял – Масканур. Первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл Андрей Россошанский доложил, что в настоящее время проведен электронный аукцион на право проведения работ по строительству мостового перехода и с победителем аукциона заключен государственный контракт на сумму 79,8 млн рублей. Строительство данного сооружения запланировано в два этапа с вводом объекта в эксплуатацию до 30 сентября 2019 года.



По итогам приема заместитель полпреда Михаила Бабича Олег Машковцев дал поручения главным федеральным инспекторам по Республике Марий Эл и Пермскому краю взять на контроль реализацию региональными и муниципальными органами власти принятых решений и представить доклады по итогам проделанной работы.