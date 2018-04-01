На участие в «Молодежном резерве Прикамья» подано 635 заявок

17:44 | 26.04.2018

К 26 апреля на участие в конкурсе «Молодежный резерв Прикамья» подали заявки 635 жителей края. Узнать все подробности о конкурсе и подать заявку можно через сайт Правительства и губернатора Пермского края (центроценки.онлайн/Прикамье2018/index.php/528923?newtest=Y&lang=ru).



Напомним, конкурс проходит в два этапа. Заочный этап — прием заявок — продлится до 3 мая. На 10 мая запланировано подведение итогов заочного этапа, с 11 мая начнется очный этап, включающий проведение углубленной диагностики участников. В частности, с претендентами будет проведено интервью и деловая игра с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого правительства. Оператором конкурса выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) как разработчик уникальных технологий в области формирования кадровых резервов.



Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, подвести итоги предполагается в июне 2018 года. Победители конкурса будут внесены в кадровый резерв и получат возможность трудоустроиться в органах исполнительной власти, местного самоуправления, а также в подведомственных госучреждениях, принять участие в проектной деятельности, при необходимости смогут получить рекомендательные письма от администрации губернатора. За победителями будут закреплены наставники из числа руководителей исполнительных органов государственной власти.



Отметим, «Молодежный резерв Прикамья-2018» – это открытый региональный конкурс, целью которого является выявление, развитие и поддержка молодых специалистов, обладающих личностно-профессиональными компетенциями, необходимыми и достаточными для замещения должностей руководителей и специалистов в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственных учреждениях Пермского края.