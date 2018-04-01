Пермь: новости дня
15:29 | 26.04.2018
Юрий Уткин представил планы по развитию Перми и Свердловского района на встрече с председателями и активом ТОС своего округа
«Через пять лет наш город встретит свой 300-летний юбилей. И сегодня я бы хотел обсудить с вами планы по развитию Перми и Свердловского района на ближайшую перспективу. Вчера на градостроительном совете при главе Перми получил одобрение проект реновации эспланады. Это часть большой работы, которую мы сегодня ведем по преображению облика города, ориентируясь на 300-летие. Многие проекты были представлены на выставке «Моя Пермь — мое будущее». Важно, чтобы пермяки имели представление об этих инициативах, могли высказать свои пожелания», — сказал, открывая встречу, Юрий Уткин.
Председатель Пермской городской Думы отметил, что все представленные на выставке проекты соответствуют общей идеологии Генерального плана Перми и мастер-плана. Общая идея этих документов следующая — город должен быть компактным. По его словам, речь идет о желании объединить исторический центр Перми с центром, который застраивался в советские времена. Планируется расширить выход города к реке, переосмыслить, качественно преобразовать исторически освоенные территории.
На встрече речь шла о благоустройстве эспланады: была представлена концепция четырех тематических зон, где расположатся светомузыкальный фонтан, искусственные холмы, площадка для проведения различных мероприятий и фестивалей. Около здания Законодательного собрания планируется размещение прогулочного парка с дорожками. Также Юрий Уткин рассказал о планах по культурному наполнению территории бывшего завода имени Шпагина, развитию района около Перми II, отдельно остановился на тех изменениях, которые будут происходить в Свердловском районе.
В 2019 году новая детская поликлиника в Свердловском районе будет готова принять 15 тысяч детей из микрорайонов Крохалева и Октябрьский. Современное трехэтажное здание возводится по адресу улица Лодыгина, 47а, и рассчитано на 350 посещений в смену. К 1 сентября 2018 года откроется новый четырехэтажный корпус 42-й школы. Он будет рассчитан на 1000 учащихся. В 2020 году планируется завершить строительно-монтажные работы нового четырехэтажного корпуса школы № 93 по ул. Полины Осипенко, 46. Еще один проект — строительство детского сада на 160 мест на пересечении улицы Революции и Комсомольского проспекта и организация общедоступного парка площадью 2 гектара, такие обязательства принял на себя застройщик.
В этом году завершается очередной этап реконструкции улицы Героев Хасана — от улицы Васильева до выезда на федеральную трассу Пермь — Екатеринбург, включая реконструкцию тоннеля. В результате будет обеспечена полноценная пропускная способность магистрали и оптимальный скоростной режим. В 2018–2019 годах город продолжит заниматься вопросом реконструкции улицы Революции на участке от Центрального рынка до улицы Сибирской.
Представители ТОС задали ряд уточняющих вопросов, выказали живой интерес к представленным проектам и выразили надежду на скорейшую реализацию задуманного.
© «Вечерние Ведомости»
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