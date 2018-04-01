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Пермь: новости дня


15:17 | 26.04.2018

Представители департамента образования ответили на вопросы пермяков в городском call-центре

В call-центре города Перми состоялась прямая линия с участием начальника управления дошкольного образования департамента образования администрации города Перми Ольги Ершовой по вопросам комплектования детских садов на 2018–2019 учебный год. Было принято 24 звонка, часть взята на контроль для дополнительной проработки, по остальным даны разъяснения.

Большая часть звонков поступила от жителей Перми, которые рассказывали, что ребенку уже есть три года или в ближайшее время исполнится, и спрашивали, могут ли они рассчитывать на место в детском саду.

На прямой линии было разъяснено, что распределение детей в детские сады традиционно будет проходить с учетом возрастного и территориального принципа. В первую очередь места предоставляются детям старшего дошкольного возраста и детям жителей Перми, имеющих льготы на предоставление мест в детских садах. Основной этап комплектования стартует 30 апреля: по заявлениям родителей специалисты департамента и районных отделов образования подготовят списки детей к зачислению и направят их непосредственно в образовательные учреждения. С 15 мая начнется уведомление родителей о предоставлении места в детском саду через личные кабинеты пользователя на «Дошкольном портале», а также по телефону. Для зачисления ребенка в учреждение родителям необходимо обратиться в указанный детский сад и представить документы, а затем заключить договор.

С 17 июня по 26 июля пройдет дополнительный этап комплектования, во время которого будут сформированы списки в группы с 4-часовым и 12-часовым, при наличии свободных мест, пребыванием.

Напомним, городские власти ведут активную работу по увеличению мест в дошкольных образовательных организациях. В прошлом году был открыт самый большой детский сад «Конструктор успеха» в микрорайоне Пролетарский, а также восстановлены группы в детских садах № 287 и № 295. К концу этого года в планах создать еще 528 дополнительных мест в муниципальных детских садах. Кроме этого, департамент образования создает условия для развития частных детских садов. За последние четыре года их количество увеличилось более чем в два раза.

© «Вечерние Ведомости»

 


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