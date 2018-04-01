В Перми на круглом столе обсудили переход к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости

15:12 | 26.04.2018

Состоялось заседание круглого стола по вопросу установления с 1 января 2018 года в Перми налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. В работе приняли участие первый заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев, заместитель председателя думы Алексей Грибанов, депутаты Олег Бурдин, Михаил Бесфамильный, Ирина Горбунова, Наталья Мельник, Геннадий Сторожев.



Начальник департамента земельных отношений администрации города Перми Ольга Немирова представила доклад, в котором отражены подходы администрации города Перми, используемые при разработке проекта решения Пермской городской Думы «О налоге на имущество физических лиц». Это справедливое налогообложение недвижимого имущества, установление более высоких ставок к более дорогому по стоимости имуществу, преемственность подходов в части льгот по налогу.



Ольга Немирова рассказала о ставках налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Так, жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, хозяйственные строения и сооружения облагаются по ставке 0,1–0,3 %, имущество, включенное в перечень, определяемый субъектом РФ (в части административно-деловых центров и торговых центров и помещений в них), — 2 %, прочие объекты — 0,5 %.



На заседании обсудили ставки налога с учетом дифференциации в зависимости от стоимости имущества. Отдельно остановились на системе льгот по налогу. Так, сохраняются действующие льготы, установленные Налоговым кодексом РФ, льготы, установленные решением Пермской городской Думы № 303 от 28.11.2006, установлена дополнительная система вычетов из кадастровой стоимости. Были представлены конкретные примеры оплаты по недвижимости на примере стандартной 1-, 2-, 3- и 4-комнатной квартиры, стандартного гаража площадью 25,5 кв. м.



Депутаты задавали вопросы, которые касались применения льгот, регистрации хозяйственных построек и принципов кадастровой оценки таких объектов.



По словам заместителя председателя Пермской городской Думы Алексея Грибанова, мы действуем в русле федерального законодательства, уже 69 субъектов перешли на такое исчисление налога. «Предусмотрены льготы для людей, у которых небольшое по площади жилье, они будут даже меньше платить, чем платили раньше. К тому же сохраняются федеральные льготы, когда пенсионеры освобождаются от налога на имущество. Было много вопросов: как определяется кадастровая стоимость, где с ней познакомиться, к какому из объектов недвижимости применяется льгота, если у человека их несколько? Мы попросили пригласить специалистов, чтобы эти вопросы прояснить. Безусловно, надо проводить большую разъяснительную работу, обучить активистов ТОС, общественных организаций, чтобы снизить количество жалоб после получения людьми налоговых уведомлений», — подчеркнул Алексей Грибанов.



«Вопросов на круглом столе было задано много: они касались хозяйственных построек, территорий индивидуальной жилой застройки, есть вопросы, связанные с нежилыми объектами. Нам важно максимально быстро получить ответы на вопросы, чтобы вести диалог с жителями и разъяснять. Хотелось бы услышать позицию Налоговой инспекции, Кадастровой палаты, министерства имущества. Договорились о дополнительной встрече», — прокомментировал депутат Олег Бурдин.



«На первый взгляд, владельцы маленьких недорогих квартир станут платить меньше, владельцы дорогой недвижимости — значительно больше. Но есть и исключения: так, владельцы квартир поздних годов постройки станут платить меньше (их инвентаризационная стоимость пока высока), а владельцы хрущевок могут попасть на существенное увеличение налога. На ближайшие пять лет объявлен переходный период, понижающий коэффициент налога будет постепенно меняться от 0,2 к стандартному 1. За это время можно оспорить кадастровую стоимость своего имущества, если вам кажется, что она завышена», — отметил депутат Илья Лисняк.



По итогам круглого стола было принято провести дополнительные консультации уже с участием специалистов Росреестра, минимущества, представителями Кадастровой палаты, налоговиками, чтобы окончательно снять все вопросы и дать грамотную консультацию пермякам со стороны депутатского корпуса. Кроме того, было предложено отдельно проработать вопрос информирования пермяков.