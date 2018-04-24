Пермяки смогут сами выбрать внешний вид эспланады

14:04 | 26.04.2018

Сегодня, 26 апреля, на заседании правительства Пермского края была представлена концепция развития эспланады, поддержанная накануне градостроительным советом при главе города Перми.



«Этим летом мы приступаем к реконструкции эспланады в Перми. Событие ответственное: как я понимаю из исторических материалов, мы завершаем проект, который начался лет 25-30 назад, еще нашими отцами. И в первую очередь, речь идет о 68 квартале, квартале перед Законодательным собранием. Вопрос преобразования общественного пространства очень ответственный. Мы понимаем, что все, что будет сделано, будет использоваться еще десятки лет вперед», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников. Также глава региона добавил, что процесс реновации будет максимально прозрачен для пермяков: график работ будет открыт для жителей на информационных ресурсах администрации города и края. Кроме того, жители города смогут сами поучаствовать в выборе элементов благоустройства: внешний вид осветительных приборов, виды уличной мебели, озеленение. Голосование будет опубликовано на портале «Управляем вместе» — соответствующее поручение дано губернатором министерству информационного развития и связи.



Глава города Перми Дмитрий Самойлов отметил, что в ходе общения с представителями профессионального сообщества обсуждение концепции преобразования одного квартала переросло в обсуждение масштабного преобразования всей эспланады от здания Законодательного собрания до Театра-Театра. «Толчком стали два фактора: мы приближаемся к 300-летию города, и нужно сделать достойный подарок горожанам, и опыт 2017 года, когда летом на эспланаде проводилось большое количество мероприятий. Практически все лето все три квартала эспланады были задействованы полностью», — подчеркнул глава города. Также Дмитрий Самойлов напомнил, что в зимний период для организации досуга было задействовано также три квартала эспланады.



Концепция предусматривает круглогодичное использование общественных пространств для разнообразного досуга жителей города. Так, в зимнее время планируется, что основные пешеходные пути остаются доступными, но в то же время часть променада становится местом для различных вариантов «зимнего» досуга. Традиционно здесь будет размещаться и ледовый городок. В летнее время пространство эспланады также будет активно использоваться, в частности, для этого в квартале № 68 предусмотрена возможность для проведения массовых мероприятий, новый фонтан, который сейчас строится, прогулочные зоны, смотровая площадка и многое другое.



В представленном варианте преобразования в существующий склон Слудской горки предлагается встроить амфитеатр и смотровые площадки. Кроме того, для создания полноценного образа центральной общественной площадки города предполагается обновление фасадов прилегающих зданий, как административных, так и жилых.



По словам члена Союза архитекторов России, почетного архитектора России Виктора Щипалкина, пермскую эспланаду ожидает большая комплексная работа, которую реально завершить к 300-летию Перми. «В результате мы увидим цельное пространство, продуманное от зонирования до слияния с окружающими территориями. Кроме того, проектом предусмотрены архитектурные решения по изменению внешнего вида существующих фасадов домов на центральных улицах. В этом проекте этому направлению уделено большое внимание. Кроме того, полноценное освещение в дневное и ночное время, тактильные покрытия для слабовидящих граждан здесь также учтены», — прокомментировал концепцию эксперт. Напомним, вчера состоялось заседание Градостроительного совета при главе города Перми, на котором обсуждалась концепция развития эспланады. Члены градсовета единогласно поддержали представленную концепцию. Накануне в Пермском государственном аграрно-технологическом университете состоялся круглый стол по вопросам благоустройства эспланады в части ландшафтного дизайна. Представители экспертного сообщества дали свои рекомендации по использованию растительных культур при озеленении эспланады.