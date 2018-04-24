Пермякам раздадут георгиевские ленты

13:36 | 26.04.2018

В субботу, 28 апреля, пермское отделение организации «Волонтеры Победы» даст старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка».



На улицах, площадях и в скверах Перми добровольцы раздадут символ воинской славы и уважения к истории страны. Каждый желающий сможет получить не только ленту, но и листовку с информацией об истории георгиевской ленты и о том, как ее рекомендуется носить.



В этом году акция будет проходить с 28 апреля по 6 мая на центральных улицах Перми.



Контактная информация: Даниил Тарасов, 8-950-451-31-93, tarasov.zapobedu@gmail.com. Последние новости также можно найти в группе «ВКонтакте» vk.com/volonterypobedyperm.



Позже к акции присоединятся Российские студенческие отряды — они тоже будут раздавать ленты.