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12:55 | 26.04.2018
В Прикамье мужчина и женщина признаны виновными в мошенничестве с земельными участками
Следователи межмуниципального отдела МВД России «Соликамский» установили, что злоумышленники, имея доступ к публичной кадастровой карте с информацией о не зарегистрированных в собственности земельных участках, решили незаконно получить право собственности на них и в дальнейшем перепродать.
Выбрав несколько участков земли в разных частях города, злоумышленники начали приводить в исполнение преступный замысел. Они вписывали подставных лиц в поддельные свидетельства на право собственности на землю. Затем пакет подложных документов проходил регистрацию в уполномоченных органах. Земельный участок ставился на кадастровый учет, а законным собственником становилось подставное лицо. После этого соучастники искали покупателей на эти объекты недвижимости.
Злоумышленники смогли незаконно завладеть восемью земельными участками на общую сумму более 7,3 млн рублей. Один участок был продан добросовестным покупателям.
Следствие доказало вину мужчины в совершении серии покушений на мошенничество. Путем обмана и злоупотребления доверием он пытался продать еще пять земельных участков общей стоимостью более 6,3 млн рублей.
Суд учел возмещение ущерба потерпевшей стороне в полном объеме и признал граждан виновными. 33-летний соликамец приговорен к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Его соучастница — к 3 годам условно и штрафу в 300 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
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