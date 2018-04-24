В Перми представители Общественного совета главка подвели итоги фотоконкурса «Открытый взгляд»

12:28 | 26.04.2018

В Культурном центре ГУ МВД России по Пермскому краю прошло подведение итогов фотоконкурса «Открытый взгляд». Его цель — культурно-эстетическое воспитание личного состава, повышение престижа службы в органах внутренних дел, формирование позитивного общественного мнения о служебной деятельности сотрудников полиции.



В состав конкурсной комиссии вошли представители Общественного совета при региональном МВД, сотрудники отдела информации и общественных связей главка. Они внимательно оценили представленные работы, приняли участие в обсуждении и выбрали лучшие из них.



По итогам конкурса победителями стали: в номинации «Гражданственность и патриотизм» — Владимир Балыбердин (МО МВД России «Соликамский»); в номинации «Наша профессия» — Людмила Дмитриева (МО МВД России «Кунгурский»); в номинации «На шутливой волне» — Валентина Новоселова (ОМВД России по Октябрьскому району); в номинации «Пейзаж» — Виктор Черемных (МО МВД России «Губахинский»); в номинации «Портрет» — Надежда Иванова (МО МВД России «Чусовской»); в номинации «Спортивная фотография» — Илдар Имайкин (ОМВД России по Чернушинскому району).



Лучшие работы фотоконкурса «Открытый взгляд» будут размещены в фойе Культурного центра ГУ МВД России по Пермскому краю. Кроме того, победители и призеры мероприятия станут участниками федерального этапа конкурса, который состоится в Москве.