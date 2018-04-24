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12:10 | 26.04.2018
Пермский градсовет поддержал проект развития городской эспланады
Проект концепции развития эспланады представила директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина. В своем выступлении она акцентировала внимание на том, что эспланаду необходимо рассматривать как объект, «нанизанный на главную ось городского ядра — улицу Ленина».
Главное, что подчеркнула Елена Ермолина, целостность эспланады сохранится за счет объединяющих элементов ландшафта и сохранения визуальной оси. Эспланада сохранит пешеходную зону, получит «активную зону» (спортивные и игровые площадки, вело- и беговые дорожки), также здесь предусмотрены места тихого отдыха, смотровая площадка, фонтан, детская и зеленая зона.
Представленная концепция предусматривает круглогодичное использование общественных пространств для разнообразного досуга жителей города. Так, в зимнее время планируется, что основные пешеходные пути остаются доступными, но в то же время часть променада становится местом для различных вариантов «зимнего» досуга. Традиционно здесь будет размещаться и ледовый городок. В летнее время пространство эспланады также будет активно использоваться, в частности, для этого в квартале № 68 предусмотрена возможность для проведения массовых мероприятий, новый фонтан, который сейчас строится, прогулочные зоны, смотровая площадка и многое другое.
Члены градсовета обсудили развитие пространства вокруг эспланады. Важная часть проекта — проработка светового дизайна зданий и прилегающих пространств: это и уличные фонари, подсветка витрин первых этажей зданий. Кроме того, предполагается организовать подсветку карнизов верхних этажей, которая подчеркнет линейную структуру улиц и создаст световой силуэт эспланады.
«Изначальная цель этого проекта — организовать пространство так, чтобы его можно было бы использовать в качестве площадки для проведения массовых мероприятий, которая бы после их завершения оставалась полноценным местом для свободного отдыха жителей — красивым и удобным», — отметил в своем выступлении и. о. министра культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.
По его словам, благоустройство эспланады в дальнейшем позволит эффективнее «заходить» на эту территорию с большими культурными проектами: там уже будет вся инфраструктура и все необходимые инженерные сети. И. о. министра обратил внимание, что опыт проведения краевых мероприятий показывает, что при проектировании важно учитывать интерьер площадки и ее экстерьер, который видно со стороны ул. Куйбышева и ул. Советской.
Также Вячеслав Торчинский отметил, что задачу провести широкое обсуждение концепции развития пермской эспланады поставил губернатор региона Максим Решетников.
В представленном варианте преобразования в существующий склон Слудской горки предлагается встроить амфитеатр и смотровые площадки. Кроме того, для создания полноценного образа центральной общественной площадки города предполагается обновление фасадов прилегающих зданий, как административных, так и жилых.
Члены градсовета обсудили представленный проект и единогласно проголосовали за его реализацию.
«Сегодня мы рассмотрели концептуальную презентацию реновации эспланады с точки зрения уникального пермского пространства, объединяющего традиционное понимание эспланады и Слудской горки. Прежде всего, учитывали уже сложившиеся в новейшей истории города традиции по использованию этого уникального пространства. Архитектурные решения, озеленение, общественный транспорт — все это будет выполняться исключительно в интересах горожан», — подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.
Член Союза архитекторов России, почетный архитектор России Виктор Щипалкин отметил, что это первая полная, комплексная и продуманная работа, которая отражает потребность в благоустройстве объекта. Кроме того, архитектор подчеркнул техническую реализуемость проекта. «В проекте очень полно исследованы все связи пространства, все элементы, которые будут взаимодействовать и дополнять друг друга», — отметил он.
В заседании Градостроительного совета, в состав которого входят представители архитектурного и строительного сообщества Перми и общественных объединений, также приняли участие представители правительства Пермского края, депутаты Законодательного собрания и Пермской городской Думы, городского Молодежного парламента, а также эксперты в сфере градостроительства, представители Лиги председателей ТОС города Перми и других некоммерческих объединений, средств массовой информации.
© «Вечерние Ведомости»
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