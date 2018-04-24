Жесткие переговоры
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Пермь: новости дня


12:10 | 26.04.2018

Пермский градсовет поддержал проект развития городской эспланады

25 апреля состоялось заседание Градостроительного совета города Перми, на котором обсуждалась концепция развития эспланады. Члены градсовета единогласно поддержали представленную концепцию.

Проект концепции развития эспланады представила директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина. В своем выступлении она акцентировала внимание на том, что эспланаду необходимо рассматривать как объект, «нанизанный на главную ось городского ядра — улицу Ленина».

Главное, что подчеркнула Елена Ермолина, целостность эспланады сохранится за счет объединяющих элементов ландшафта и сохранения визуальной оси. Эспланада сохранит пешеходную зону, получит «активную зону» (спортивные и игровые площадки, вело- и беговые дорожки), также здесь предусмотрены места тихого отдыха, смотровая площадка, фонтан, детская и зеленая зона.

Представленная концепция предусматривает круглогодичное использование общественных пространств для разнообразного досуга жителей города. Так, в зимнее время планируется, что основные пешеходные пути остаются доступными, но в то же время часть променада становится местом для различных вариантов «зимнего» досуга. Традиционно здесь будет размещаться и ледовый городок. В летнее время пространство эспланады также будет активно использоваться, в частности, для этого в квартале № 68 предусмотрена возможность для проведения массовых мероприятий, новый фонтан, который сейчас строится, прогулочные зоны, смотровая площадка и многое другое.

Члены градсовета обсудили развитие пространства вокруг эспланады. Важная часть проекта — проработка светового дизайна зданий и прилегающих пространств: это и уличные фонари, подсветка витрин первых этажей зданий. Кроме того, предполагается организовать подсветку карнизов верхних этажей, которая подчеркнет линейную структуру улиц и создаст световой силуэт эспланады.

«Изначальная цель этого проекта — организовать пространство так, чтобы его можно было бы использовать в качестве площадки для проведения массовых мероприятий, которая бы после их завершения оставалась полноценным местом для свободного отдыха жителей — красивым и удобным», — отметил в своем выступлении и. о. министра культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

По его словам, благоустройство эспланады в дальнейшем позволит эффективнее «заходить» на эту территорию с большими культурными проектами: там уже будет вся инфраструктура и все необходимые инженерные сети. И. о. министра обратил внимание, что опыт проведения краевых мероприятий показывает, что при проектировании важно учитывать интерьер площадки и ее экстерьер, который видно со стороны ул. Куйбышева и ул. Советской.

Также Вячеслав Торчинский отметил, что задачу провести широкое обсуждение концепции развития пермской эспланады поставил губернатор региона Максим Решетников.

В представленном варианте преобразования в существующий склон Слудской горки предлагается встроить амфитеатр и смотровые площадки. Кроме того, для создания полноценного образа центральной общественной площадки города предполагается обновление фасадов прилегающих зданий, как административных, так и жилых.

Члены градсовета обсудили представленный проект и единогласно проголосовали за его реализацию.

«Сегодня мы рассмотрели концептуальную презентацию реновации эспланады с точки зрения уникального пермского пространства, объединяющего традиционное понимание эспланады и Слудской горки. Прежде всего, учитывали уже сложившиеся в новейшей истории города традиции по использованию этого уникального пространства. Архитектурные решения, озеленение, общественный транспорт — все это будет выполняться исключительно в интересах горожан», — подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.

Член Союза архитекторов России, почетный архитектор России Виктор Щипалкин отметил, что это первая полная, комплексная и продуманная работа, которая отражает потребность в благоустройстве объекта. Кроме того, архитектор подчеркнул техническую реализуемость проекта. «В проекте очень полно исследованы все связи пространства, все элементы, которые будут взаимодействовать и дополнять друг друга», — отметил он.

В заседании Градостроительного совета, в состав которого входят представители архитектурного и строительного сообщества Перми и общественных объединений, также приняли участие представители правительства Пермского края, депутаты Законодательного собрания и Пермской городской Думы, городского Молодежного парламента, а также эксперты в сфере градостроительства, представители Лиги председателей ТОС города Перми и других некоммерческих объединений, средств массовой информации.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:58 | 26.04.2018
Сбор участников «Бессмертного полка» в Екатеринбурге начнется в 9.00

14:31 | 26.04.2018
«Эхо» II Уральского кинофестиваля пройдет в Екатеринбурге

14:29 | 26.04.2018
На главу свердловского города произошло покушение: все дело в женщине

14:09 | 26.04.2018
На Урале вынесли приговор дворнику, убившему 20-летнюю девушку

14:04 | 26.04.2018
Прокурор Курганской области отчитался о проверках торговых центров на пожарную безопасность. Результаты шокируют

14:04 | 26.04.2018
Пермяки смогут сами выбрать внешний вид эспланады

13:53 | 26.04.2018
Санкт-Петербургская академия танца проведет выездной отбор в Екатеринбурге

13:44 | 26.04.2018
В Прикамье более 20 тысяч участников ВОВ и тружеников тыла получат единовременную денежную выплату

13:36 | 26.04.2018
Пермякам раздадут георгиевские ленты

13:36 | 26.04.2018
30 июня в Свердловской области отпразднуют Сабантуй

13:25 | 26.04.2018
В офисе екатеринбургского информагентства и известной пиарщицы прошли обыски

12:55 | 26.04.2018
В Прикамье мужчина и женщина признаны виновными в мошенничестве с земельными участками

12:54 | 26.04.2018
Футболист Марсель Десайи и актер Сами Насери посетят Екатеринбург из-за ЧМ-2018

12:51 | 26.04.2018
«Водный Союз» продавил вопрос об изменении порядка предоставления субсидии в парламенте Зауралья

12:28 | 26.04.2018
В Перми представители Общественного совета главка подвели итоги фотоконкурса «Открытый взгляд»

12:18 | 26.04.2018
В Екатеринбурге введен 8-часовой запрет на езду по свежему асфальту

12:10 | 26.04.2018
Пермский градсовет поддержал проект развития городской эспланады

11:57 | 26.04.2018
В Екатеринбурге стартовал фестиваль архивных фильмов «Российский хронограф»

11:34 | 26.04.2018
Свердловскому управлению Росгвардии выбрали духовных наставников

11:32 | 26.04.2018
В Первоуральске назначили временного главу

11:20 | 26.04.2018
В квартире Валентины Гофенберг проходят обыски. Соседи в шоке

11:19 | 26.04.2018
СК завершил расследование гибели рабочих на ЗАО «Курганспецарматура» во время испытаний

11:12 | 26.04.2018
9 мая в уральской столице ограничат продажу алкоголя

10:53 | 26.04.2018
Судебные приставы закрыли центр Guru на Репина

10:28 | 26.04.2018
Полиция напомнила, кто должен заниматься сносом нелегальных ларьков в Екатеринбурге

10:04 | 26.04.2018
Качканарский «Металлист» полностью погасил долги по зарплате

10:03 | 26.04.2018
Шансы Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 растут за счёт повышения узнаваемости

09:52 | 26.04.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему полицейскому, грабившему банки

09:26 | 26.04.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорели два внедорожника сразу

09:25 | 26.04.2018
Жительница Североуральска с помощью сайта знакомств похитила у иностранца более 8 млн рублей

25.04.2018

22:15 | 25.04.2018
На Урале фермеров, допустивших загрязнение почвы свиным навозом, обязали выплатить государству 164 миллиона рублей

22:12 | 25.04.2018
Интенсивная подготовка волонтеров к чемпионату мира по футболу началась в Екатеринбурге

22:06 | 25.04.2018
Уральцы погрузятся в свет поэзии

21:40 | 25.04.2018
На ЖБИ в Екатеринбурге девушка выпала с балкона 25-го этажа

21:39 | 25.04.2018
В Каменске-Уральском изъяли почти 200 килограммов сомнительного мяса

20:30 | 25.04.2018
Менять брусчатку на площади 1905 года будет подрядчик из Горного Щита

19:15 | 25.04.2018
Снегопады в Екатеринбурге продлятся до конца недели

18:41 | 25.04.2018
Школьницы в летней форме маршировали около Дома офицеров

18:26 | 25.04.2018
Многоквартирник на Эльмаше не выдержал обильного снегопада: в подъезде текут реки

17:57 | 25.04.2018
Решено: екатеринбургская «Монстрация» пройдет на Вторчермете

17:55 | 25.04.2018
Депутат из Красноуральска приготовился к ядерным бомбардировкам

17:32 | 25.04.2018
В Екатеринбурге вручили премии за достижения в области литературы и искусства

17:05 | 25.04.2018
Уралец, который пьяным насмерть сбил женщину, получил три года колонии

16:46 | 25.04.2018
Состав парламента Свердловской области может измениться, сначала количественно, затем качественно

16:33 | 25.04.2018
Студенты из Москвы изучили проекты «Умного города» в Пермском крае

16:32 | 25.04.2018
Ирбитчанина будут судить за убийство лося

16:20 | 25.04.2018
Курган примет участие в экологической акции «Всероссийский день посадки леса»

16:12 | 25.04.2018
Транспортные узлы Екатеринбурга подготовили к майским каникулам

15:59 | 25.04.2018
В результате ДТП на проспекте Космонавтов автомобиль угодил в болото

15:58 | 25.04.2018
В центре Перми проверили канализационные люки на проезжей части


Радио Звезда


Мы в соцсетях





Архив
«    Апрель      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 