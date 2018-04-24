Пермский градсовет поддержал проект развития городской эспланады

12:10 | 26.04.2018

25 апреля состоялось заседание Градостроительного совета города Перми, на котором обсуждалась концепция развития эспланады. Члены градсовета единогласно поддержали представленную концепцию.



Проект концепции развития эспланады представила директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина. В своем выступлении она акцентировала внимание на том, что эспланаду необходимо рассматривать как объект, «нанизанный на главную ось городского ядра — улицу Ленина».



Главное, что подчеркнула Елена Ермолина, целостность эспланады сохранится за счет объединяющих элементов ландшафта и сохранения визуальной оси. Эспланада сохранит пешеходную зону, получит «активную зону» (спортивные и игровые площадки, вело- и беговые дорожки), также здесь предусмотрены места тихого отдыха, смотровая площадка, фонтан, детская и зеленая зона.



Представленная концепция предусматривает круглогодичное использование общественных пространств для разнообразного досуга жителей города. Так, в зимнее время планируется, что основные пешеходные пути остаются доступными, но в то же время часть променада становится местом для различных вариантов «зимнего» досуга. Традиционно здесь будет размещаться и ледовый городок. В летнее время пространство эспланады также будет активно использоваться, в частности, для этого в квартале № 68 предусмотрена возможность для проведения массовых мероприятий, новый фонтан, который сейчас строится, прогулочные зоны, смотровая площадка и многое другое.



Члены градсовета обсудили развитие пространства вокруг эспланады. Важная часть проекта — проработка светового дизайна зданий и прилегающих пространств: это и уличные фонари, подсветка витрин первых этажей зданий. Кроме того, предполагается организовать подсветку карнизов верхних этажей, которая подчеркнет линейную структуру улиц и создаст световой силуэт эспланады.



«Изначальная цель этого проекта — организовать пространство так, чтобы его можно было бы использовать в качестве площадки для проведения массовых мероприятий, которая бы после их завершения оставалась полноценным местом для свободного отдыха жителей — красивым и удобным», — отметил в своем выступлении и. о. министра культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.



По его словам, благоустройство эспланады в дальнейшем позволит эффективнее «заходить» на эту территорию с большими культурными проектами: там уже будет вся инфраструктура и все необходимые инженерные сети. И. о. министра обратил внимание, что опыт проведения краевых мероприятий показывает, что при проектировании важно учитывать интерьер площадки и ее экстерьер, который видно со стороны ул. Куйбышева и ул. Советской.



Также Вячеслав Торчинский отметил, что задачу провести широкое обсуждение концепции развития пермской эспланады поставил губернатор региона Максим Решетников.



В представленном варианте преобразования в существующий склон Слудской горки предлагается встроить амфитеатр и смотровые площадки. Кроме того, для создания полноценного образа центральной общественной площадки города предполагается обновление фасадов прилегающих зданий, как административных, так и жилых.



Члены градсовета обсудили представленный проект и единогласно проголосовали за его реализацию.



«Сегодня мы рассмотрели концептуальную презентацию реновации эспланады с точки зрения уникального пермского пространства, объединяющего традиционное понимание эспланады и Слудской горки. Прежде всего, учитывали уже сложившиеся в новейшей истории города традиции по использованию этого уникального пространства. Архитектурные решения, озеленение, общественный транспорт — все это будет выполняться исключительно в интересах горожан», — подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.



Член Союза архитекторов России, почетный архитектор России Виктор Щипалкин отметил, что это первая полная, комплексная и продуманная работа, которая отражает потребность в благоустройстве объекта. Кроме того, архитектор подчеркнул техническую реализуемость проекта. «В проекте очень полно исследованы все связи пространства, все элементы, которые будут взаимодействовать и дополнять друг друга», — отметил он.



В заседании Градостроительного совета, в состав которого входят представители архитектурного и строительного сообщества Перми и общественных объединений, также приняли участие представители правительства Пермского края, депутаты Законодательного собрания и Пермской городской Думы, городского Молодежного парламента, а также эксперты в сфере градостроительства, представители Лиги председателей ТОС города Перми и других некоммерческих объединений, средств массовой информации.