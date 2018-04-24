Студенты из Москвы изучили проекты «Умного города» в Пермском крае

16:33 | 25.04.2018

Студенты НИУ «Высшая школа экономики» города Москвы познакомились с проектами «Умного города», реализованными на территории Пермского края. Визит состоялся в рамках конкурса проектов студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». Основной его задачей является с помощью экспедиций показать студентам, как теория реализуется на практике.



В течение недели студенты изучали краевые системы автоматизированного обнаружения лесных пожаров, весогабаритного контроля и фотовидеофиксации ПДД, организацию парковок на центральных улицах г. Перми и систему видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в г. Перми, инновационную разработку «Умный домофон».



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что технология «умный город» — это комплекс решений, проектов, систем, выстроенных по горизонтальному (территориальному) принципу и по вертикальному (отраслевому). По его словам, задача краевых властей — «собрать компоненты так, чтобы реализация проектов была направлена на интеграционные эффекты как внутри отраслей, так и между ними». Например, развитие геоинформационных систем позволит внедрять элементы «умного города» в земельных отношениях, инфраструктуре, транспортной сфере, налоговой политике. Пункты весогабаритного контроля могут использоваться для мониторинга незаконной вырубки лесов.



На встрече с участниками экспедиции министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин обозначил, что сейчас в регионе есть несколько приоритетных направлений развития умных технологий: «В целом стратегия «умных городов» включает в себя пилоты в следующих сферах: безопасность, ЖКХ, дорожно-транспортная система, экология и природопользование. В числе приоритетов — тема безопасности. В частности, сейчас в крае пересматривается подход к безопасности учреждений социальной сферы — детских садов, школ, больниц».



В Перми технологию «Умный город» реализует ПАО «Ростелеком». По словам директора Пермского филиала компании Романа Сандалова, главной целью «умной» трансформации является достижение эффективности в управлении городом за счет развития и максимального использования цифровых технологий.



Цель экспедиции «Открываем Россию заново» — определить роль информации в создании «умного города» и правовой статус получаемых данных, найти возможности для аналитики в целях повышения эффективности управления, а также определить дальнейшие действия на региональном и муниципальном уровнях для эффективного создания «умных городов» в Пермском крае и по всей стране.



«Проекты «Умного города» предполагают в первую очередь единое информационное пространство, получение аналитического эффекта от которого возможно только при наличии инфраструктуры комплексного взаимодействия. Поэтому мы предлагаем создать Центр информационного взаимодействия, который обеспечит свободный, оперативный и безопасный информационный обмен между всеми заинтересованными субъектами», — подвел итоги экспедиции младший научный сотрудник Международной лаборатории по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва) Михаил Журавлев.



Свои предложения участники экспедиции представят руководству Пермского края, компании «Ростелеком» и НИУ ВШЭ для дальнейшей профессиональной оценки и возможности использования при реализации проектов «Умного города».