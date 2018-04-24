В центре Перми проверили канализационные люки на проезжей части

15:58 | 25.04.2018

Проверку канализационных люков провели на улице Екатерининской от Парковой до Комсомольского проспекта.



В мае начнется капитальный ремонт ул. Екатерининской на участке от Парковой до ул. Крисанова. Представители администрации Ленинского района, МКУ «Благоустройство Ленинского района» и специалисты сетевых компаний ООО «НОВОГОР-Прикамье» и ООО «ПСК» встретились для проведения проверки, направленной на выявление люков, находящихся в ненормативном состоянии, и оперативного устранения недочетов.



Всего в ходе рейда на участке от ул. Парковой до Комсомольского проспекта было выявлено шесть люков в ненормативном состоянии. Четыре были приведены в нормативное состояние ООО «НОВОГОР-Прикамье» сегодня ночью. Вторая часть рейда затронет ул. Екатерининскую от Комсомольского проспекта до ул. Крисанова и состоится 3 мая.



Состояние колодцев в Ленинском районе регулярно контролируется.