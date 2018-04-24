В Национальный день донора жители Пермского края сдали 235 литров крови

15:23 | 25.04.2018

Министерством здравоохранения Пермского края подведены итоги Национального дня донора. Напомним, в Прикамье с 20 по 24 апреля в 6 городах региона (Березниках, Кудымкаре, Лысьве, Чайковском, Кунгуре и Перми) проходили мероприятия, приуроченные к этому празднику. В них в общей сложности приняло участие более 600 жителей края. К донации врачи допустили 521 человека, которые пополнили региональный банк крови на 235 литров.



В частности, в мобильном пункте в центре Перми сдавали кровь сотрудники администрации губернатора Пермского края, правительства региона, министерства здравоохранения, Пермского краевого многофункционального центра, ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, а также все желающие горожане.



Заместитель начальника следственного отделения Пермского ЛО МВД России на транспорте Ольга Зотова отметила, что донорство уже стало доброй традицией в коллективе отдела: «Мы всегда активно поддерживаем данную акцию, ведь стать донором — это то простое и доброе дело, которое по силам сделать каждому. Это шаг здорового человека, который может реально помочь кому-то вылечиться».



Подробную информацию о донорстве крови и ее компонентов можно найти на сайте pkspk.ru.