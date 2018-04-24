Энергетики «Т Плюс» составили антирейтинг УК-должников Прикамья

15:05 | 25.04.2018

К нерадивым управленцам применяются все меры воздействия, вплоть до дисквалификации и привлечения к субсидиарной ответственности.



В преддверии окончания отопительного сезона и старта ремонтной кампании Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги собираемости платежей за теплоэнергию по основным группам потребителей-должников. Общая задолженность перед предприятиями «Т Плюс» и ООО «ПСК» на 1 апреля составляет 9,9 млрд рублей. Большая часть долгов приходится на управляющие компании, обслуживающие жилой фонд, — 4,5 млрд рублей. За год этот показатель сократился на 28 %. Это результат активного перехода клиентов на прямые платежи за услуги теплоснабжения, а управляющих компаний — на прозрачную систему расчетов.



При этом вызывает беспокойство группа УК, работающих в серых схемах сбора платежей граждан либо осуществляющих расчеты в аффилированных расчетно-кассовых центрах. Совокупный долг первой десятки УК-антилидеров составляет 895 млн рублей, прирост с начала года — 35 млн рублей. Возглавляют «черный список» ООО «УК «ТехКомфорт» (164,7 млн рублей долга), ООО «УК «Моторостроитель» (164,1 млн рублей долга) и ООО «УК «ГАРАНТ» (144,5 млн рублей долга).



В отношении нерадивых управленцев направляются судебные иски и проводятся проверки надзорных органов, а также применяются различные административные взыскания. Например, в Перми впервые в России два руководителя УК-должников — ООО УК «СТОРМ» (долг за теплоэнергию на 01.04.2018 — 4,8 млн рублей) и ООО УК «Моторостроитель» — дисквалифицированы по решению суда с запретом в виде наказания занимать руководящие должности в течение года. Еще одна эффективная мера — привлечение руководства УК к субсидиарной ответственности и арест их имущества. Например, Арбитражный суд Пермского края постановил арестовать имущество бывшего руководства ООО «Пермское моделирование комфорта» на 145 млн рублей (сумма долгов за тепло), управляющие которого обвиняются в преднамеренном банкротстве УК.



Серьезные шаги предпринимаются для сокращения задолженности потребителей — физических лиц: в целом по региону население имеет задолженность за тепло в размере 2,8 млрд рублей. В отношении неплательщиков подаются судебные иски, проводятся рейды по аресту имущества должников — автотранспорта и бытовой техники, а также вводится ограничение на выезд за границу. Еще один эффективный метод воздействия на должников — наложение запрета на совершение регистрационных действий, например на продажу или покупку недвижимости. Между тем энергетики идут и навстречу своим клиентам: так, в рамках акции «Весна — тают пени!» должники имеют возможность погасить свои обязательства в апреле — мае без дополнительных штрафов и пеней.



По словам директора Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергея Круглякова, накануне старта летней ремонтной кампании проблема задолженности УК-посредников и других групп особенно актуальна для ресурсоснабжающей организации и населения: «Каждый рубль, собранный нами за поставленный тепловой ресурс, влияет на исполнение ремонтных программ. Энергетики в полном объеме выполняют свои обязательства по перекладке сетей и подготовке теплоисточников. Сегодня наша общая задача — совместными усилиями повлиять на нерадивых УК-потребителей, ставящих под угрозу энергоснабжение жителей Перми и Пермского края».