В Перми выпустили атлас особо охраняемых природных территорий

14:46 | 25.04.2018

В Перми состоялась презентация атласа «Особо охраняемые природные территории Пермского края». В атласе предоставлены обобщающие сведения обо всех охраняемых объектах федерального, регионального, местного значения на территории региона: заповедниках, заказниках, памятниках природы и иных особо охраняемых природных территориях по состоянию на 31 декабря 2017 года.



Атлас стал результатом многолетней совместной работы специалистов в экологической сфере. Его основная цель — предоставить лаконичную и достоверную информацию об актуальном состоянии ООПТ Пермского края. Издание напечатано тиражом 2700 экземпляров.



Подобное издание в регионе последний раз выходило в 2002 году и требовало существенных изменений, связанных с образованием Пермского края, реорганизацией части ООПТ регионального значения, образованием новых ООПТ регионального и местного значения.



Для создания атласа был привлечен авторитетный коллектив ученых, занимающихся географической, биологической проблематикой в сохранении объектов природного наследия.



Атлас предназначен как для экологов, географов, биологов, специалистов муниципального и государственного управления, так и для широкого круга пользователей, интересующихся проблемами сохранения природного наследия и охраны окружающей среды. Книга проиллюстрирована яркими цветными фотографиями.



В настоящее время основной тираж атласа находится в минприроды Пермского края, а также в подведомственных учреждениях и уполномоченных органах по охране окружающей среды. Издание может быть предоставлено в адрес заинтересованных учреждений или организаций по официальному запросу в минприроды Пермского края.



Всего в регионе насчитывается 383 ООПТ различного уровня, общая площадь, занимаемая ими, составляет 1 541,3, или 9,62 % от общей площади края.



Напомним, в феврале в Пермском крае был создан «Природный парк «Пермский». Парк создан на территории Красновишерского, Горнозаводского, Чусовского, Гремячинского муниципальных районов, городского округа «Город Губаха», Лысьвенского городского округа и включает 27 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в долинах рек Усьва, Чусовая, Вишера.



По данным проектировщиков, природные объекты, входящие в природный парк «Пермский», посещают порядка 170 тысяч человек в год. Как пояснили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, за счет обустройства территорий и мероприятий по популяризации экотуризма количество посетителей может увеличиться в 1,5–2 раза.



Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение минприроды Прикамья организовать сбор предложений по созданию новых экологических троп, информации о выявленных нарушениях, а также по обустройству территории природного парка. Глава Прикамья предложил рассмотреть вариант размещения информации на интерактивном портале «Управляем вместе».