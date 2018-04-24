Пермский край стал серебряным призером XVII молодежных Дельфийских игр

13:41 | 25.04.2018

Торжественная церемония закрытия XVII молодежных Дельфийских игр России состоялась во вторник, 24 апреля, на Приморской сцене Мариинского театра. В общем командном зачете Пермский край занял второе место. Первое место заняла делегация из Москвы, третье — Новосибирская область.



В этом году делегация Пермского края завоевала 22 награды в 19 номинациях: из них 8 золотых медалей, 5 серебряных медалей, 3 бронзовых и 6 специальных дипломов.



Напомним, на протяжении 4 дней проходили состязания по 31 номинации классического, народного и современного искусства. Во вторник, 24 апреля, состоялись финалы в одних из самых зрелищных номинаций — «Скрипка» и «Фортепиано» (участники исполняли свои произведения в сопровождении симфонического оркестра), где еще одно золото для Пермского края завоевал Владислав Михайлов (Пермский музыкальный колледж).



XVII молодежные Дельфийские игры проходили во Владивостоке. В них приняли участие более 1800 ребят из 70 регионов России. На играх разыграно 700 комплектов медалей и семь кубков командного первенства.



Пермский край принимает участие в Дельфийских играх с 2006 года. С 2010 года наш регион по результатам официального командного первенства среди субъектов Российской Федерации входит в шестерку лучших, при этом с каждым годом пермяки увеличивают количество завоеванных наград. Для сравнения: в 2012 году — 3-е место из 77 субъектов РФ, 12 наград, в 2015 году — 4-е место из 71 субъекта РФ с 17 наградами, а в прошлом году — 6-е место из 76 субъектов РФ с 28 наградами.