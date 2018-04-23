Пермский край занял 6 место среди субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства

13:10 | 25.04.2018

Во вторник, 24 апреля, на V Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП», который проходит в рамках Российской недели государственно-частного партнерства (ГЧП), был озвучен рейтинг регионов по уровню развития ГЧП. Пермский край вошел в топ-10 регионов и занял 6 позицию. Ранее Прикамье выше 21 места в рейтинге не поднималось.



Показатели рейтинга формируются на основе оценки значений составляющих его факторов: развитие институциональной среды в сфере ГЧП, нормативно-правовое обеспечение данной сферы и опыт реализации проектов ГЧП. Итоги рейтинга учитываются Правительством РФ при оценке эффективности инвестиционной деятельности регионов и являются одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.



По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максима Колесникова, регион существенно поднялся в рейтинге развития ГЧП благодаря формированию целостной нормативной и институциональной среды по государственно-частному партнерству. В 2017 году в Прикамье был утвержден понятный и структурированный механизм взаимодействия органов власти при реализации подобных проектов. Он определяет процедуру, сроки подготовки проектов ГЧП, а также предусматривает проведение комплексной оценки проектов. Также в прошлом году утвержден порядок, определяющий процедуру рассмотрения предложений по заключению концессионных соглашений в рамках частной инициативы. Напомним, одним из примеров реализации ГЧП в 2017 году в Прикамье стала концессия о строительстве моста через Чусовую и реконструкции участка автодороги Пермь – Березники и Восточный обход г. Перми. В настоящее время концессионер и подрядчик разрабатывают проектную документацию и передают ее на госэкспертизу. Подготовительные работы по строительству моста будут проведены уже в этом году.



Среди приоритетных направлений дальнейшего развития института ГЧП в Пермском крае – совершенствование системы здравоохранения и образования (строительство поликлиник, больниц, ФАПов, вузов, школ и детских садов), строительство и текущий ремонт дорог, строительство объектов культуры, переселение граждан из аварийного жилья и развитие связи.



Кроме того, в рамках Российской недели ГЧП по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова подписано соглашение между Пермским краем и Национальным центром ГЧП о сотрудничестве по развитию государственно-частного партнерства в Пермском крае. Подписи под документом поставили министр экономического развития и инвестиций Прикамья Максим Колесников и исполнительный директор центра Максим Ткаченко.



Соглашение направлено на стимулирование и поддержку частных инвестиций в Прикамье, повышение качества сделок, реализуемых в регионе с использованием механизмов ГЧП и концессии, в том числе путем разработки программных документов регионального развития, определения целевых показателей развития общественной инфраструктуры, проведения мероприятий по развитию ГЧП, а также формирования системы государственного управления сферой ГЧП в Пермском крае в целом.



Отметим, по итогам 2017 года в регионе реализуется 94 проекта. 85 из них реализуется в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 6 — в социальной сфере и 3 — в сфере транспорта. Общий объем частных инвестиций составляет около 15 млрд рублей. В абсолютном большинстве проектов в качестве публичного партнера выступает муниципалитет.