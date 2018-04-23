В Перми началась генеральная уборка электротранспорта

13:00 | 25.04.2018

МУП «Пермгорэлектротранс» приступило к уборке своих территорий в рамках весеннего комплексного благоустройства краевой столицы; приводится в порядок и сам электротранспорт.



В апреле стартовала помывка и покраска более пяти тысяч опор контактной сети. Такие работы будут регулярно вестись в течение весны и лета.



Весенняя уборка осуществляется и днем, и ночью, не мешая движению электротранспорта.



Когда температура станет стабильно положительной, в трамвайных депо заработают уличные автоматические мойки, через которые ежедневно перед выходом на линию будут проходить около 80 вагонов. В троллейбусном депо круглый год каждый день моют около 70 машин. Отметим, уборка внутри салонов электротранспорта проходит ежедневно в любое время года, когда вагоны возвращаются со смен.



Сотрудники «Пермгорэлектротранса» проводят и работы по благоустройству в подразделениях и на прилегающих территориях.