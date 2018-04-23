В Перми дадут старт беговому сезону

12:12 | 25.04.2018

В ближайшее воскресенье, 29 апреля, общегородская пробежка по набережной Камы под названием «Между нами тает лед» даст старт беговому сезону и череде спортивных событий «Пермской серии». Завершающим мероприятием сезона станет II Пермский международный марафон.



На городской пробежке будет три дистанции — на 1 или 2 километра и полкилометра для маленьких любителей бега.



28 апреля организаторы приглашают получить стартовые номера и прослушать лекции о легкой атлетике и спорте. В числе спикеров тренер-преподаватель высшей категории, чемпион СССР, чемпион России, марафонец, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Владимир Епанов, врач по спортивной медицине и лечебной физкультуре, кандидат медицинских наук, доцент, руководитель лаборатории спортивной медицины Павел Чайников, врач общей практики, ординатор кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья Кирилл Копыльцов, финишер «Марафона пустынных степей о. Эльтон», Nordea Riga Marathon, Maratonul Regal Romania, Kazbegi Trail Marathon, забегов серии «Московский марафон» Наталия Балашова. Расписание лекций и то, как стать участником, можно узнать на сайте организаторов пробежки (russiarunning.com/event/mezhdunamitaetled).



Организаторы пробежки: АНО Центр организации спортивных мероприятий «Пермский марафон» и ПРОО «Федерация легкой атлетики Пермского края». Мероприятие проводится при поддержке правительства Пермского края и в рамках фестивального проекта «Пермский период. Новое время».