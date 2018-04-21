Более 500 учебных заведений Прикамья присоединятся к акции «Чернобыль. Память ради жизни»

15:53 | 24.04.2018

К акции «Чернобыль. Память ради жизни» намерены присоединиться 471 школа и 49 учреждений среднего профессионального образования. В 520 образовательных учреждениях края пройдут классные часы, общешкольные линейки, встречи с участниками событий на Чернобыльской АЭС, сообщают в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Пермском крае.



Напомним, всего в регионе запланировано 537 мероприятий, посвященных Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В их числе консультации по мерам поддержки, культурные и спортивные события, приуроченные ко Дню памяти, которые пройдут в городах и районах Прикамья. (Полный перечень мероприятий: permkrai.ru/documents/obsujdenie/План мероприятий краевой (Чернобыль).pdf).



Основные мероприятия состоятся в четверг, 26 апреля, в Перми на площадке дома народного творчества «Губерния» (ул. Советской Армии, 4). Здесь будут выставлены средства пожаротушения и защитные средства МЧС, организован показ фильмов о Чернобыле. Желающие почтить память погибших в радиационных авариях и катастрофах смогут присоединиться к митингу. В завершение Дня памяти состоится концертная программа, а в сквере у дома народного творчества будет работать полевая кухня. С программой мероприятий в ДНТ «Губерния» можно ознакомиться по ссылке: permkrai.ru/documents/obsujdenie/Программа проведения Дня памяти (Чернобыль).docx.



Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф, проводятся при поддержке администрации губернатора Пермского края.