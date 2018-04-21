В Прикамье будут судить жителя Армавира по обвинению в убийстве таксиста

15:16 | 24.04.2018

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Армавира. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Предварительное следствие установило, что в мае прошлого года мужчина находился в Чернушке. Он заказал такси и попросил таксиста увезти его в Куеду. В пути между обвиняемым и 37-летним таксистом произошла ссора, и пассажир несколько раз ударил водителя ножом. Таксист выпрыгнул из машины на ходу и позже скончался на обочине от полученных ножевых ранений. Обвиняемый спрятал автомобиль и личные вещи потерпевшего в лесу и пешком добрался до Куеды. Мужчина намеревался скрыться и избежать наказания, но в Куеде его задержали полицейские.



Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд.