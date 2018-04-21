Конкурс «Молодежный резерв Пермского края» пополнился новыми направлениями

14:43 | 24.04.2018

В Пермском крае состоялся ежегодный V форум Молодежного кадрового резерва региона. В этом году в форуме приняли участие более 200 молодых и активных молодых людей со всего Пермского края.



В рамках форума обсудили роль молодежи в государственном и муниципальном управлении в современном обществе. Экспертами в этой дискуссии выступили декан гуманитарного факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Виктор Мохов, депутаты Законодательного собрания Прикамья Александр Борисов и Сергей Ветошкин, начальник управления дополнительного образования, воспитания и молодежной политики краевого министерства образования и науки Дмитрий Жадаев и победитель всероссийского конкурса «Лидеры России», начальник отдела государственной службы администрации губернатора Пермского края Анна Козицына.



Она рассказала о проводимом в регионе конкурсе «Молодежный резерв Пермского края»: «Изначально мы озвучивали 8 направлений, но список был открытым, поэтому мы собирали пожелания от министерств и потенциальных участников. Нами было собрано большое количество заявок разных направлений, поэтому принято решение проводить конкурс без конкретных категорий. Участникам будет необходимо представить проект социально-экономического развития Пермского края, — отмечает Анна Козицына. — Победители конкурсов попадут в кадровый резерв, который даст преимущество на замещение вакантных должностей в органах исполнительной власти, местного самоуправления, а также в подведомственных госучреждениях. Победители каждого направления получат наставника, возможность участия в проектной деятельности, получения рекомендательных писем от администрации губернатора и участия в образовательных проектах».



По словам руководителя проекта «Молодежный резерв Пермского края», заявки поступают по направлениям сельского хозяйства, лесного хозяйства, охране объектов государственного наследия, ИТ-технологиям, безопасности и правопорядку.



Живой интерес вызвал разговор о волонтерстве как о способе самореализации молодежи. О волонтерской помощи пожилым рассказала командир отряда Десанта Прикамья «Ирбис» Анастасия Азина. О деятельности волонтеров в медицинских учреждениях Прикамья рассказала координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Пермском крае Анастасия Зацепурина. О работе с подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, рассказали заместитель руководителя Пермской региональной общественной организации «ПравДА вместе» Марина Ванькова и координатор молодежного ресурсного центра «Компас добра» по поддержке детей и молодежи, находящихся в конфликте с законом, окружением и собой Мария Свизева.



В завершение работы форума его участники обсудили актуальную тему участия молодежи в развитии экономики Пермского края. Своим мнением по этой теме поделились заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов, депутаты Законодательного собрания Сергей Ветошкин и Павел Черепанов, сопредседатель Регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края Виктор Кобелев и директор Центра развития предпринимательства города Перми Андрей Новиков.



Подводя итоги форума, молодые резервисты подчеркнули, что главная ценность мероприятия – это возможность обменяться идеями, опытом.



Напомним, конкурс «Молодежный резерв Пермского края» проходит в два этапа. Заочный этап - прием заявок - продлится до 3 мая. Подать заявку можно через сайт правительства и губернатора Пермского края permkrai.ru.



На 10 мая запланировано подведение итогов заочного этапа, с 11 мая начнется очный этап, включающий проведение углубленной диагностики участников. В частности, с претендентами будет проведено интервью и деловая игра с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого правительства. Оператором конкурса выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) как разработчик уникальных технологий в области формирования кадровых резервов.



Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, подвести итоги предполагается в июне 2018 года.