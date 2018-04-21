В пятницу в Кировском районе Перми будет ограничено движение

13:08 | 24.04.2018

Ограничение будет действовать на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы.



С 16:00 до 18:00 в пятницу, 27 апреля, будет прекращено движение всех видов транспорта по автомобильным дорогам:



- ул. Федосеева на участке от ул. Кировоградской до ул. Александра Невского (без приостановки движения по ул. Александра Невского и ул. Кировоградской);

- ул. Закамская на участке от ул. Худанина до ул. Ласьвинской (без приостановки движения по Худанина и четной стороне Ласьвинской);

- ул. Ласьвинская (нечетная сторона) на участке от ул. Александра Невского до ул. Кировоградской (без приостановки движения по ул. Александра Невского и Кировоградской).



Пермякам рекомендуется учитывать ограничения при планировании поездок.