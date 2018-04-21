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Пермь: новости дня


13:08 | 24.04.2018

В пятницу в Кировском районе Перми будет ограничено движение

Ограничение будет действовать на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы.

С 16:00 до 18:00 в пятницу, 27 апреля, будет прекращено движение всех видов транспорта по автомобильным дорогам:

- ул. Федосеева на участке от ул. Кировоградской до ул. Александра Невского (без приостановки движения по ул. Александра Невского и ул. Кировоградской);
- ул. Закамская на участке от ул. Худанина до ул. Ласьвинской (без приостановки движения по Худанина и четной стороне Ласьвинской);
- ул. Ласьвинская (нечетная сторона) на участке от ул. Александра Невского до ул. Кировоградской (без приостановки движения по ул. Александра Невского и Кировоградской).

Пермякам рекомендуется учитывать ограничения при планировании поездок.

© «Вечерние Ведомости»

 


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