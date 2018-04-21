Молодежи Пермского края предлагают принять участие в конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд»

12:44 | 24.04.2018

Продолжается прием заявок на IX Всероссийский конкурс «Новый взгляд». К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, желающие выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения.



Работы могут быть представлены в одной из двух номинаций: социальный видеоролик или социальный плакат.



Отметим, каждый год организаторы проекта предлагают новые темы для участников, выбирая наиболее актуальные. Специальными темами конкурса в этом году станут «Безопасность на транспорте — дело всех и каждого» (организатор — Министерство транспорта РФ), «Ответственный̆ донор» (организатор — Федеральное медико-биологическое агентство), «Доступная и качественная медицина» (организатор – Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения), «Молодежь за безопасность дорожного движения!» ( организатор – Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России).



Прием работ на IX Всероссийский конкурс «Новый взгляд» осуществляется по 20 сентября 2018 года. Подать заявку и подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте конкурса tvoykonkurs.ru.



Всероссийский конкурс проводится межрегиональным общественным фондом «Мир молодежи» с 2009 года.