В Перми изменится организация дорожного движения на двух перекрестках по улице Мира

12:34 | 24.04.2018

Изменения вводятся с 28 апреля. Такое решение было принято для снижения числа дорожно-транспортных происшествий, пояснили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».



На пересечении ул. Мира и Космонавта Леонова будет запрещен левый поворот с ул. Мира в направлении шоссе Космонавтов. Для совершения этого маневра будет организовано дополнительное место для разворота в квартале после перекрестка.



На пересечении ул. Мира и Советской Армии будет запрещен левый поворот с улицы Мира в направлении пр. Декабристов и введена фаза «отсечки» для совершения безопасного левого поворота с ул. Мира в направлении ш. Космонавтов. Для совершения левого поворота с ул. Мира в направлении пр. Декабристов будет организовано дополнительное место для разворота в квартале после перекрестка.