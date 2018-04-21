«Бессмертный полк» пройдет по улицам Прикамья в шестой раз

12:20 | 24.04.2018

9 мая состоится традиционное шествие «Бессмертного полка». Ежегодно участие в нем принимает порядка 40 тысяч жителей Пермского края.



По словам координатора Всероссийской гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Пермском крае Анны Отмаховой, в этом году «Бессмертный полк» в Перми пройдет в шестой раз. «Хочу напомнить, что полк — это история личная и семейная, именно это главное. Поэтому у нас запрещена символика любых партий, растяжки предприятий и организаций», — добавила Анна Отмахова.



Также координатор проекта напомнила, что уставом «Бессмертного полка» запрещается идти с портретами государственных и военных деятелей тех времен, если они не являются родственниками участника шествия. Также запрещается брать портреты неизвестных солдат из интернета и других источников и раздавать людям в колонне.



Отметим, встать в ряды полка может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических взглядов, принадлежности к какой-либо коммерческой и некоммерческой организации. Во избежание межнациональных конфликтов региональные координаторы не рекомендуют приносить в полк флаги государств-победителей. Кроме того, огромные стяги закрывают собой портреты, которые несут идущие сзади.



Анна Отмахова подчеркивает: участие в «Бессмертном полку» строго добровольное. Нельзя принуждать учащихся и преподавателей образовательных учреждений, работников предприятий и организации к участию в полку. Также запрещается устанавливать квоты на количество участников в шествии полка. В колонну полка встают все желающие люди, которые таким образом хотят сохранить память о своем родственнике-ветеране. Напомним, безопасность жителей Прикамья в майские праздники обеспечат более 4 тысяч сотрудников силовых ведомств и 175 единиц техники.



Отметим, межрегиональное историко-патриотическое движение «Бессмертный полк» сформировалось как общественная некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Впервые «Бессмертный полк» в том виде, который мы знаем, прошел 9 мая 2012 года в Томске. До этого были подобные локальные акции в другие годы и в других городах. В этот День Победы снова пройдет шествие «Бессмертного полка». В Перми он состоится уже в шестой раз, в городах края — в 4–5-й раз.