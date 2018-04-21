Энергетики «Т Плюс» в Прикамье готовятся к старту летних ремонтов в рамках подготовки к отопительному сезону 2018–2019 годов

12:07 | 24.04.2018

В Перми будет обновлено 8,3 км тепломагистралей на участках, от надежной работы которых зависит качество энергоснабжения горожан.



Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» приступили к подготовке к следующей зиме. Специалисты компании сформировали объемы потребности в трубопроводах, запорной арматуре, теплообменниках и насосном оборудовании для проведения ремонтов и начали закупочные процедуры.



На мероприятия по подготовке к зиме Пермский филиал «Т Плюс» и предприятия, входящие в его контур управления, планируют направить 2,56 млрд рублей. Причем 1,96 млрд рублей из них — это тарифные источники, еще 600 млн рублей дополнительных средств вложит компания для опережающего развития теплосетевого комплекса.



Программа ремонтов 2018 года для объектов генерации включает проведение 25 капитальных и средних ремонтов основного оборудования, в том числе 16 котельных агрегатов общей производительностью 3962 тонны пара в час, 5 турбин совокупной мощностью 117,9 МВт, более 60 текущих ремонтов всех видов основного энергетического оборудования и сооружений. Запланирована профилактика четырех котлоагрегатов Пермской ТЭЦ-14, турбогенераторов пермских ТЭЦ-6, ТЭЦ-9 и ТЭЦ-14, а также Чайковской ТЭЦ-18. В феврале был реализован один из самых крупных ремонтов этого года — сервисное обслуживание блока ГТУ Пермской ТЭЦ-9, в ходе которой выполнен комплекс работ по замене узлов и проведена оценка состояния оборудования.



В летний период особое внимание будет уделено обновлению тепловых сетей. Помимо обязательных гидравлических испытаний, энергетики продолжат масштабное перевооружение теплопроводов, начатое в 2017 году в рамках программы «Т Плюс» «Re: Конструкция». Перекладка теплосетей пройдет на улицах Леонова, Осинской, Крисанова, Сивашской. Продолжится один из знаковых проектов прошлого года — реконструкция теплосети на ул. Островского. Энергетикам предстоит уложить новые трубопроводы на участке от гипермаркета «Семья» до улицы Тимирязева длиной 360 м. Для повышения надежности энергоснабжения в центральной части Перми на ул. Пермской обновят тепломагистраль длиной 450 м: от Комсомольского проспекта до ул. Горького.



В результате реконструкции в 2017 году ключевых участков магистральных теплопроводов как в центральной части Перми, так и в других районах города в текущем отопительном сезоне было значительно снижено количество дефектов и сократилось число обращений жителей на качество ресурса. Для сохранения динамики только в Перми в этом году планируется переложить 8,3 км тепломагистралей. Всего на подготовку тепловой инфраструктуры краевой столицы планируется направить 800 млн рублей.



По словам технического директора — главного инженера ООО «Пермская сетевая компания» Максима Рябенко, при подготовке к зиме энергетики продолжат придерживаться высоких стандартов качества работ: «В плане технологии, как и в прошлом году, будут применяться трубы с ППУ-изоляцией и повышенным сроком службы до 25 лет. Работы планируем проводить с соблюдением общегородских стандартов: места проведения раскопок будут оборудованы современными заграждениями и оснащены информационными баннерами для населения. Также после завершения перекладки сетей предусмотрено выполнение мероприятий по восстановлению благоустройства — укладка дорожного полотна и газонов, асфальтирование тротуаров, установка бордюров».