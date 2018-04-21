Жесткие переговоры
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Пермь: новости дня


18:27 | 23.04.2018

В Прикамье отремонтируют более 700 участков дорог, предложенных жителями через портал «Управляем вместе»

Сегодня, 23 апреля, на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края был рассмотрен план реализации проекта «Муниципальные дороги» в 2018 году.

Напомним, в прошлом году в Прикамье было отремонтировано более 500 км муниципальных дорог. Это превысило результаты 2016 года в 4 раза, кроме того, было построено и реконструировано 38 км дорог.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил эффективную работу в прошлом году и озвучил объемы финансирования, предусмотренные на строительство и ремонт дорог на текущий год: «В этом году с учетом перенесенных остатков 2017 года и дополнительных доходов дорожного фонда в распоряжение муниципалитетов поступит более 5 млрд рублей. Из них на строительство и ремонт муниципальных дорог — 4 млрд рублей, на строительство и ремонт сельских дорог — 201 млн, на объекты, участвующие в проекте «Безопасные и качественные дороги», — 850 млн рублей», — пояснил губернатор, а также добавил, что сейчас главная задача — вовремя провести конкурсные процедуры. Это позволит вывести дорожников на работы уже к середине мая.

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов доложил, что озвученные средства будут распределены между 48 муниципальными образованиями региона в зависимости от протяженности дорог в территории, численности населения, а также от наличия приоритетных проектов в муниципалитете. В числе самых «дорогих» объектов в 2018 году министр назвал реконструкцию участка ул. Героев Хасана от ул. Василия Васильева до пересечения с Транссибирской магистралью (338,4 млн рублей), реконструкцию ул. Революции от Центрального рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии (326,4 млн рублей), реконструкцию ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама в г. Березники (156,5 млн рублей) и капитальный ремонт моста через реку Вож в г. Добрянка Пермского края (68 млн рублей).

«В целом по краю объем заключенных контрактов составляет 70 %, завершаются торги еще по 18 % объема», — резюмировал министр. Предполагается, что с середины мая в крае уже начнутся дорожно-строительные и ремонтные работы, а завершатся они к 1 октября 2018 года.

В числе муниципальных образований есть лидеры, которые уже заключили большую часть контрактов на этот сезон. В их числе Соликамский и Губахинский городские округа.

«Планирование позволяет выстроить системную работу: вовремя проводить конкурсные процедуры, а значит, и вовремя приступать к ремонту. Я считаю, правильно, что эта практика распространяется по всему краю», — отметил глава города Соликамска Алексей Федотов.

По словам главы города Губахи Николая Лазейкина, муниципалитет сформировал планы на 2018 год еще в прошлом году: «По поручению губернатора мы провели всю подготовительную работу к этому сезону еще в прошлом году. Это позволило нам вовремя сформировать всю документацию и объявить конкурсы. С этого понедельника мы уже были готовы приступать, но погодные условия не позволили. Думаю, что планомерная работа позволит организовать процесс так, чтобы завершить ремонт до 1 сентября и начать подготовку уже к следующему сезону».

По информации краевого минтранса, на портале «Управляем вместе» жители региона предложили отремонтировать 1050 участков муниципальных дорог. Специалисты провели исследование каждого из них и сделали вывод, что 97 из предложенных объектов находятся в нормативном состоянии, 113 не являются автомобильными дорогами местного значения (объекты федеральной и региональной собственности), а в 115 случаях строительство объектов не предусмотрено генеральным планом муниципальных образований (есть альтернативные пути проезда, находящиеся в нормативном состоянии).

При этом 315 предложенных участков муниципальных дорог включены в план по ремонту в рамках содержания в 2018 году, 322 — на 2018–2020 годы и еще 88 — на 2021–2022 годы.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

23:13 | 23.04.2018
В Екатеринбурге встретились финалисты Всероссийской олимпиады по математике

23:03 | 23.04.2018
В связи с загрязнением водоема на Среднем Урале массово гибнет рыба

22:39 | 23.04.2018
В Екатеринбурге закрашивают стену памяти Виктора Цоя

22:27 | 23.04.2018
Пермский край рассматривают как площадку для проведения выездного заседания Совета при президенте России

22:18 | 23.04.2018
Безопасность жителей Прикамья в майские праздники обеспечат более 4 тысяч сотрудников силовых ведомств

22:04 | 23.04.2018
В Прикамье планируется на 4,2% увеличить площадь сева яровых

20:52 | 23.04.2018
В Свердловской области из-за паводка ограничено сообщение с несколькими населенными пунктами

19:57 | 23.04.2018
В воскресенье центр Екатеринбурга перекроют из-за эстафеты

18:40 | 23.04.2018
За миллиардную концессию в Нижнем Тагиле поборются сразу четыре компании. Свой интерес и проявили и свердловские власти

18:27 | 23.04.2018
В Прикамье отремонтируют более 700 участков дорог, предложенных жителями через портал «Управляем вместе»

18:25 | 23.04.2018
Власти Екатеринбурга снесли стихийный рынок возле «Таганского Ряда»

17:41 | 23.04.2018
Городской пруд Екатеринбурга очистят от мусора

17:18 | 23.04.2018
Спортсмен из Перми стал чемпионом Японии по карате-кекусинкай

17:15 | 23.04.2018
Выставка «Россия – Моя история. Пермский край» вошла в число пяти самых посещаемых парков проекта в стране

17:11 | 23.04.2018
Кокорин завтра отчитается перед парламентом о работе правительства в 2017 году

17:09 | 23.04.2018
На ВИЗе горит частный дом

17:08 | 23.04.2018
На XVII Молодежных Дельфийских играх Пермский край представлен в 19 номинациях

16:51 | 23.04.2018
Зауральские власти снизили ставки налога на прибыль для резидентов ТОСЭР

16:46 | 23.04.2018
Завтра в Екатеринбурге начнутся испытания теплосетей кипятком

16:39 | 23.04.2018
Евгений Куйвашев дал старт Всероссийской переписи населения в Свердловской области

16:22 | 23.04.2018
В Нижнем Тагиле суд закрыл кабинет стоматологии

16:13 | 23.04.2018
15 мая состоится новый суд по делу Юлии Савиновских

15:54 | 23.04.2018
Установлены родители найденного на улице в Екатеринбурге мальчика

15:42 | 23.04.2018
1 мая пермяки не смогут купить алкоголь

15:41 | 23.04.2018
В Карпинске из-за пожара эвакуировали 15 жильцов пятиэтажки

15:18 | 23.04.2018
Свердловский областной суд оставил адвоката Бориса Искандаряна под стражей

15:16 | 23.04.2018
В День Весны и Труда пермяков приглашают на праздничные концерты

15:04 | 23.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 апреля 2018 года

15:02 | 23.04.2018
Комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов поддержала дальнейшее развитие спорткомплекса «Прикамье»

14:53 | 23.04.2018
На Ирбитском фармзаводе нашли 35 нарушений промышленной безопасности

14:47 | 23.04.2018
В Курганской области с 26 апреля вводится особый противопожарный режим

14:34 | 23.04.2018
Жителя Алапаевска обвинили в развратных действиях в отношении воспитанницы детского дома

14:30 | 23.04.2018
В Перми обсудили развитие системы платных парковок

14:14 | 23.04.2018
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин и депутаты приняли участие в общегородском субботнике

14:06 | 23.04.2018
10-летие отмечает институт детского омбудсмена в Прикамье

14:05 | 23.04.2018
На Урале поймали телефонных мошенников, жертвами которых стали более 20 человек

13:45 | 23.04.2018
В Екатеринбурге вынесен приговор россиянину, который пытался вывезти 55 кг янтаря

13:29 | 23.04.2018
Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Алжире

12:53 | 23.04.2018
Свердловские энергетики работают в режиме повышенной готовности

12:50 | 23.04.2018
В майские праздники в Перми будет дежурить Индустриальный отдел ЗАГС

12:39 | 23.04.2018
Свердловчанин погиб на рыбалке в Шадринске. СК начал доследственную проверку

12:37 | 23.04.2018
Общественники поддержали изменения системы профилактики детского неблагополучия

12:37 | 23.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 20 по 22 апреля 2018 года

12:37 | 23.04.2018
В Екатеринбурге ищут родителей найденного на улице мальчика (ФОТО)

12:26 | 23.04.2018
К концу недели в Перми потеплеет

11:59 | 23.04.2018
Двух жителей Березовского, до смерти избивших мужчину на остановке, отправили в колонию

11:50 | 23.04.2018
В Зауралье нашли тело мальчика, который утонул в реке Исеть, пытаясь спасти собаку

11:45 | 23.04.2018
Баскетболистки УГМК стали четырехкратными чемпионками Евролиги

11:34 | 23.04.2018
В Курганской области утвержден размер минимальной заработной платы

11:30 | 23.04.2018
Анатолий Литовченко отчитался перед ветеранским активом Южного Урала


Радио Звезда


Мы в соцсетях





Архив
«    Апрель      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 