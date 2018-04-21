В Прикамье отремонтируют более 700 участков дорог, предложенных жителями через портал «Управляем вместе»

18:27 | 23.04.2018

Сегодня, 23 апреля, на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края был рассмотрен план реализации проекта «Муниципальные дороги» в 2018 году.



Напомним, в прошлом году в Прикамье было отремонтировано более 500 км муниципальных дорог. Это превысило результаты 2016 года в 4 раза, кроме того, было построено и реконструировано 38 км дорог.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил эффективную работу в прошлом году и озвучил объемы финансирования, предусмотренные на строительство и ремонт дорог на текущий год: «В этом году с учетом перенесенных остатков 2017 года и дополнительных доходов дорожного фонда в распоряжение муниципалитетов поступит более 5 млрд рублей. Из них на строительство и ремонт муниципальных дорог — 4 млрд рублей, на строительство и ремонт сельских дорог — 201 млн, на объекты, участвующие в проекте «Безопасные и качественные дороги», — 850 млн рублей», — пояснил губернатор, а также добавил, что сейчас главная задача — вовремя провести конкурсные процедуры. Это позволит вывести дорожников на работы уже к середине мая.



Министр транспорта Пермского края Николай Уханов доложил, что озвученные средства будут распределены между 48 муниципальными образованиями региона в зависимости от протяженности дорог в территории, численности населения, а также от наличия приоритетных проектов в муниципалитете. В числе самых «дорогих» объектов в 2018 году министр назвал реконструкцию участка ул. Героев Хасана от ул. Василия Васильева до пересечения с Транссибирской магистралью (338,4 млн рублей), реконструкцию ул. Революции от Центрального рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии (326,4 млн рублей), реконструкцию ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама в г. Березники (156,5 млн рублей) и капитальный ремонт моста через реку Вож в г. Добрянка Пермского края (68 млн рублей).



«В целом по краю объем заключенных контрактов составляет 70 %, завершаются торги еще по 18 % объема», — резюмировал министр. Предполагается, что с середины мая в крае уже начнутся дорожно-строительные и ремонтные работы, а завершатся они к 1 октября 2018 года.



В числе муниципальных образований есть лидеры, которые уже заключили большую часть контрактов на этот сезон. В их числе Соликамский и Губахинский городские округа.



«Планирование позволяет выстроить системную работу: вовремя проводить конкурсные процедуры, а значит, и вовремя приступать к ремонту. Я считаю, правильно, что эта практика распространяется по всему краю», — отметил глава города Соликамска Алексей Федотов.



По словам главы города Губахи Николая Лазейкина, муниципалитет сформировал планы на 2018 год еще в прошлом году: «По поручению губернатора мы провели всю подготовительную работу к этому сезону еще в прошлом году. Это позволило нам вовремя сформировать всю документацию и объявить конкурсы. С этого понедельника мы уже были готовы приступать, но погодные условия не позволили. Думаю, что планомерная работа позволит организовать процесс так, чтобы завершить ремонт до 1 сентября и начать подготовку уже к следующему сезону».



По информации краевого минтранса, на портале «Управляем вместе» жители региона предложили отремонтировать 1050 участков муниципальных дорог. Специалисты провели исследование каждого из них и сделали вывод, что 97 из предложенных объектов находятся в нормативном состоянии, 113 не являются автомобильными дорогами местного значения (объекты федеральной и региональной собственности), а в 115 случаях строительство объектов не предусмотрено генеральным планом муниципальных образований (есть альтернативные пути проезда, находящиеся в нормативном состоянии).



При этом 315 предложенных участков муниципальных дорог включены в план по ремонту в рамках содержания в 2018 году, 322 — на 2018–2020 годы и еще 88 — на 2021–2022 годы.