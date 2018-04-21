Спортсмен из Перми стал чемпионом Японии по карате-кекусинкай

17:18 | 23.04.2018

21–22 апреля 2018 года в Токио прошел 35-й чемпионат Японии в весовых категориях по кекусинкай. Сборную Пермского края достойно представил воспитанник пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» Антон Гуляев.



Пермский спортсмен стал одним из самых молодых чемпионов в весовой категории 90+. Ранее представителям пермской школы лишь дважды удавалось достичь подобных высот.



В числе победителей и призеров также представители Чайковского. Андрей Лузин завоевал 1-е место в категории до 90 кг, Евгений Глухов — бронзу в категории до 70 кг.



В рамках чемпионата прошло первенство мира, где также отличились представители Чайковского: Константин Галиев — 1-е место в категории 16–17 лет, свыше 75 кг, Егор Соловьев — 3-е место в категории 16–17, до 65 кг.