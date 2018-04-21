Выставка «Россия – Моя история. Пермский край» вошла в число пяти самых посещаемых парков проекта в стране

17:15 | 23.04.2018

Федеральный исторический проект «Россия — Моя история» перешагнул отметку 5,5 миллиона посетителей. Несколько мультимедийных парков в разных городах страны поставили рекорды по посещаемости. Среди них комплекс в Санкт-Петербурге, на экспозиции которого за 5 месяцев пришли 300 000 человек; Пермь, Махачкала и Волгоград преодолели отметку в 100 000 посетителей менее чем за полгода. Проект, который рассказывает об истории России с древнейших времен до наших дней, вошел в число самых посещаемых в стране.



Состав аудитории исторических парков во всех городах идентичен – студенты, школьники и родители, которые проводят свободное время в мультимедийном музее.



Как отмечают организаторы выставок, по региональным паркам больше половины зрителей в возрасте до 35 лет предпочитают изучать древнюю историю и современность, а треть посетителей отдают свое предпочтение экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе». В Перми же самая популярная экспозиция – «Романовы».



В пермском мультимедийном парке «Россия – Моя история» проводятся различные мероприятия: мастер-классы, лекции, квесты и кинопоказы. Здесь же, впервые в стране, начал работать робот-экскурсовод.



Проект осуществляется при поддержке министерства культуры Пермского края.