На XVII Молодежных Дельфийских играх Пермский край представлен в 19 номинациях

17:08 | 23.04.2018

С 20 по 25 апреля в Владивостоке проводятся XVII Молодежные Дельфийские игры России. Пермский край на всероссийском конкурсе представят 75 человек. Руководителем делегации вот уже несколько лет подряд является Нина Рочева, заместитель директора ГОУ ДОД «Росток».



В состав пермской делегации вошли учащиеся школ, колледжей и вузов Пермского края, их преподаватели и сопровождающие.



Как сообщили в министерстве культуры Пермского края, ребята из Прикамья выступят на «Дельфийских играх — 2018» в 19 номинациях: «Фортепиано», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Баян/аккордеон», «Балалайка», «Домра», «Флейта», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Народный танец», «Классический танец», «Тележурналистика», «Дизайн одежды», «Парикмахерское искусство», «Художественные ремесла», «Цирк», «Искусство воспитания», «Презентация научного исследования», а также в «Открытой номинации», в рамках которой состоится выступление эстрадного дуэта учениц пермской гимназии № 1.



Напомним, с «Дельфийских игр — 2017» пермяки привезли 31 награду (3 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых медалей и 13 специальных дипломов).