В Перми обсудили развитие системы платных парковок

14:30 | 23.04.2018

Система платных парковок действует в Перми с 2016 года. Всего на сегодняшний день функционирует около 2500 парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки составляет 1 час 28 минут. Стоимость парковки сейчас составляет 15 рублей в час и взимается в рабочие дни с 09:00 до 19:00. При этом отмечается пятипроцентный рост пиковой загруженности парковочных мест, за прошедший год она составила 92 %.



В Перми действует методика изменения размера платы, которая напрямую зависит от заполняемости парковочных мест. Это дает основание администрации города изменить стоимость часа, регулируя заполняемость парковок. Для каждой зоны подбирается такой тариф, который бы обеспечивал на 80–90 % максимальную заполняемость парковочных мест. В этом случае парковки заполняются, при этом есть свободные места, и они являются экономически доступными для пермских автомобилистов.



«У нас регулярно проводится мониторинг заполняемости платных парковок. Если во время пиковой нагрузки занято от 80 до 90 % парковочных мест, это означает, что парковка используется эффективно. При этом, если загруженность превышает 90 %, стоимость парковки повышается на фиксированный шаг в 5 рублей. В связи с этим сейчас внесен на экспертизу проект, согласно которому в Перми произойдет повышение платы за парковку на 5 рублей, то есть до 20 рублей за час. Изменения предполагается ввести в июне этого года», — отметил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.



На сегодняшний день в Тюмени плата за час парковки составляет 30 рублей, в Ростове-на-Дону — 35 рублей, в Нижнем Новгороде — от 50 рублей в час, в Казани — 30 и 50 рублей в зависимости от зоны, в Екатеринбурге — 30 рублей.



«За почти два года работы платные парковки прочно вошли в жизнь Перми, стали привычным явлением. Сейчас нужно сделать следующий шаг, поскольку данные мониторинга однозначны: более 90 % мест в часы пиковой нагрузки на парковках заняты. Повышение платы призвано ситуацию нормализовать. Главная задача платных парковок — чтобы люди могли приехать в центр, найти место для машины, а потом идти по своим делам. Существующий тариф эту задачу уже не решает», — считает председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.