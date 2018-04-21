Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин и депутаты приняли участие в общегородском субботнике

14:14 | 23.04.2018

Ежегодно весной пермяки участвуют в приборке улиц и скверов Перми. Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин и депутаты традиционно наводили порядок в сквере имени Гоголя.



«Сегодня вместе с депутатским корпусом поддержали традицию наводить порядок после зимы в этом сквере. Явка была почти стопроцентной. Благодарю всех, кто решил сегодня выйти и прибраться у себя во дворах, на придомовых территориях, коллективы предприятий и учебных заведений! Мы все хотим жить в чистом и уютном городе, и каждый может внести свою лепту в решение этой задачи. Вдвойне приятнее было выйти на субботник в знаменательную дату - День местного самоуправления», - подчеркнул Юрий Уткин.



Напомним, 21 апреля с 2013 года в России празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении праздника президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Согласно документу, новая дата вводится в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.