В майские праздники в Перми будет дежурить Индустриальный отдел ЗАГС

12:50 | 23.04.2018

Установлен график работы городского управления ЗАГС в майские праздничные дни. Дежурным днем станет 30 апреля.



Индустриальный отдел управления ЗАГС администрации Перми примет посетителей в выходной понедельник, 30 апреля, с 10.00 до 16.00 без перерыва на обед (ул. Мира, 15).



С 3 мая отделы ЗАГС вернутся к обычному графику работы.



9 мая отделы ЗАГС работать не будут.