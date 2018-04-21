Пермь: новости дня
12:37 | 23.04.2018
Общественники поддержали изменения системы профилактики детского неблагополучия
Как отметил председатель региональной Общественной палаты Дмитрий Красильников, всесторонний анализ произошедшего в школе № 127 и причин, которые привели к этому событию, показал, что требуется системное решение на уровне региона и Федерации. «Вопрос связан также с внесением изменений в систему законодательства. Происшествие в пермской школе стало одним из нескольких случаев в стране — это говорит о формировании тенденции, — начал заседание Дмитрий Красильников. — Губернатором Пермского края Максимом Геннадиевичем Решетниковым и правительством Пермского края уже были предложены изменения в федеральное законодательство. Они направлены на усовершенствование работы комиссии по делам несовершеннолетних, на раннее выявление детского и семейного неблагополучия, на улучшение межведомственного взаимодействия, информированность комиссии, на повышение ответственности должностных лиц и семей, чьи дети нуждаются в психологической помощи».
По словам заместителя председателя правительства Пермского края Татьяны Абдуллиной, необходимо сделать упор на раннее выявление рисков социально опасного положения у детей. «Нам нужно расширить перечень возможных потенциально опасных источников информации и создать технологии их выявления. Важно вовлечь в эту работу все структуры и органы, которые бы нам позволили получать необходимую информацию. Кроме того, мы предлагаем переформатировать работу психологических центров, школьных психологических служб, потому что сегодня есть необходимость проводить как первичную диагностику детей в школах, так и углубленную диагностику по сложным случаям», — рассказала Татьяна Абдуллина.
По словам Татьяны Абдуллиной, был проведен анализ существующей схемы работы по этому направлению. В результате выявлен ряд недостатков. В частности, по ее словам, не до конца выстроена система раннего выявления рисков в поведении детей. «В настоящее время оценка рисков ведется по минимальному перечню критериев — это неуспеваемость, прогулы, плохое поведение, а основным источником информации чаще всего является образовательная организация. При этом антикризисные технологии работы с ребенком и его семьей используются далеко не в полном объеме», — отметила Татьяна Абдуллина.
По ее мнению, технологии и методики, позволяющие выходить из кризиса, — это медиация, вовлечение в волонтерство и добровольчество, психологические методики по саморегуляции, повышение компетенций родителей. Их необходимо распространять максимально широко.
Также предполагается сформировать в регионе трехуровневую систему социально-психологического сопровождения детей.
Ранним выявлением отклонений и рисков по обновленным методикам на первом уровне займутся педагоги-психологи и социальные педагоги образовательных организаций, они же будут оказывать первичную помощь детям и родителям, вести программы коррекции и реабилитации.
Углубленную диагностику и ведение сложных случаев планируется закрепить за межмуниципальными психологическими центрами, которые предполагается развернуть на базе действующих муниципальных центров (в настоящее время их в Прикамье 8).
Методически сопровождать, обучать специалистов, а также контролировать деятельность центров будет краевой психологический центр.
«Все предложения, озвученные сегодня, направлены не только на обеспечение безопасности, но и на изменение подхода к профилактической работе с детьми. Действительно, это нонсенс, когда мы даже в одном ведомстве — министерстве здравоохранения — не имеем возможности передать информацию о состоянии здоровья и проблемах от нарколога к психиатру и наоборот», — заявил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.
Напомним, задачу по формированию предложений по повышению эффективности системы профилактики детского и семейного неблагополучия губернатор Прикамья поставил после январского происшествия в школе № 127 г. Перми.
«Выявленная проблема носит системный характер: к сожалению, подобные ситуации были и в других регионах страны. Поэтому нужно сделать все, что от нас зависит, и сформировать свои предложения, чтобы предотвратить подобные инциденты», — заявил тогда, в частности, Максим Решетников.
С учетом аудита системы профилактики безнадзорности и правонарушений, проведенного после происшествия в школе № 127, правительство Пермского края направило предложения в социальный блок Правительства России по изменению федерального законодательства.
© «Вечерние Ведомости»
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