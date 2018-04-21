К концу недели в Перми потеплеет

12:26 | 23.04.2018

Сейчас в столице Прикамья 3 градуса, пасмурно. Сегодня, 23 апреля, днем столбик термометра не поднимется выше +5 °C, возможен снег; ночью до -2 °C.



Холодная погода сохранится и завтра — не выше +5 °C, возможны ливневые осадки. Немного потеплеет в среду, 25 апреля, — днем будет до +7 °C, ночью до -2 °C. В четверг погода приблизится к климатической норме — ожидается до +12 °C и положительная температура ночью. В пятницу будет около +10 °C, ночью +3 °C. В субботу днем воздух прогреется до +14 °C, ночью будет около +4 °C.